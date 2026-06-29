O “Transfermarkt” escolhe a escalação ideal para a fase de grupos: um único jogador árabe

O goleiro egípcio Mustafa Shubair continuou a brilhar de forma notável na Copa do Mundo de 2026, depois de ter sido escolhido pelo site internacional “Transfermarkt” — especializado em estatísticas de futebol e valores de mercado dos jogadores — para integrar a seleção ideal da fase de grupos, tornando-se o único jogador árabe e africano a garantir seu lugar entre os melhores jogadores da primeira fase do torneio.

O site divulgou a seleção por meio de sua conta oficial no “Instagram”, onde Mustafa Shubair foi escolhido como o melhor goleiro, em reconhecimento ao excelente desempenho que apresentou com a seleção egípcia durante a fase de grupos.

A escolha de Shubair ocorreu após um desempenho excepcional, no qual ele levou a seleção egípcia à classificação para a segunda fase do torneio. Ele desempenhou um papel decisivo em várias partidas graças às suas defesas decisivas e chamou a atenção ao defender um pênalti contra a seleção iraniana, confirmando sua posição como uma das principais estrelas do torneio até o momento.

A seleção ideal incluiu vários dos maiores astros do futebol mundial, liderados pelo francês Kylian Mbappé, pelo norueguês Erling Haaland, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Vinícius Júnior, além do brasileiro Bruno Guimarães, do francês Michael Olisi e de seu compatriota Dayot Upamecano.