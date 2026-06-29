Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

Traduzido por

O “Transfermarkt” escolhe a escalação ideal para a fase de grupos: um único jogador árabe

Egito
França
Brasil
Noruega
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
M. Shobeir
Vinicius Junior
K. Mbappe
E. Haaland
B. Guimaraes
M. Olise
Egito
França
Brasil
Noruega
Argentina

Uma grande conquista

O goleiro egípcio Mustafa Shubair continuou a brilhar de forma notável na Copa do Mundo de 2026, depois de ter sido escolhido pelo site internacional “Transfermarkt” — especializado em estatísticas de futebol e valores de mercado dos jogadores — para integrar a seleção ideal da fase de grupos, tornando-se o único jogador árabe e africano a garantir seu lugar entre os melhores jogadores da primeira fase do torneio.

O site divulgou a seleção por meio de sua conta oficial no “Instagram”, onde Mustafa Shubair foi escolhido como o melhor goleiro, em reconhecimento ao excelente desempenho que apresentou com a seleção egípcia durante a fase de grupos.

A escolha de Shubair ocorreu após um desempenho excepcional, no qual ele levou a seleção egípcia à classificação para a segunda fase do torneio. Ele desempenhou um papel decisivo em várias partidas graças às suas defesas decisivas e chamou a atenção ao defender um pênalti contra a seleção iraniana, confirmando sua posição como uma das principais estrelas do torneio até o momento.

A seleção ideal incluiu vários dos maiores astros do futebol mundial, liderados pelo francês Kylian Mbappé, pelo norueguês Erling Haaland, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Vinícius Júnior, além do brasileiro Bruno Guimarães, do francês Michael Olisi e de seu compatriota Dayot Upamecano. 

Publicidade