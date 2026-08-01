O clube turco Trabzonspor entrou com força nas negociações com o astro egípcio Mohamed Salah, na tentativa de convencê-lo a embarcar em uma nova experiência após o fim de sua jornada com o Liverpool, por meio de uma grande oferta financeira que reflete a ambição do clube em contratar um dos maiores nomes do futebol mundial.

Segundo o jornalista turco Yagiz Oglu, em sua conta na plataforma "X", os dirigentes do Trabzonspor realizaram uma reunião com o representante de Mohamed Salah, durante a qual foi apresentada a oferta oficial ao jogador e discutidas suas cláusulas.

Ele explicou que a oferta inclui um salário anual de 17 milhões de euros, além de um contrato com duração de dois anos, em um movimento que confirma o sério desejo do clube de concluir a negociação e atrair um dos maiores nomes do futebol mundial.

Esse movimento acontece em um momento em que Mohamed Salah se tornou jogador livre, depois de encerrar sua trajetória com o Liverpool ao fim da temporada passada, após anos repletos de conquistas e sucessos dentro do estádio de Anfield.

Durante sua passagem pelo Liverpool, o astro egípcio consolidou seu lugar entre os ídolos do clube, depois de desempenhar um papel central na conquista de diversos títulos nacionais e continentais, e apresentar atuações excepcionais que o tornaram um dos maiores jogadores da história da Premier League.

O Trabzonspor não foi o único clube a demonstrar interesse na contratação de Mohamed Salah, já que o nome do capitão da seleção do Egito esteve ligado, no período recente, a diversos clubes.

O clube turco Besiktas esteve entre os principais interessados em contratá-lo, mas as negociações não chegaram a um acordo final por conta de divergências financeiras entre as duas partes.

Os clubes da Saudi Pro League também continuam acompanhando de perto a situação do jogador, com destaque para o Al-Ittihad, que já havia demonstrado grande interesse em contar com os serviços de Salah nos períodos anteriores.

Mohamed Salah é considerado um dos maiores nomes do futebol mundial nos últimos anos, depois de acumular um vasto histórico de títulos com o Liverpool.

O astro egípcio conquistou o título da Premier League por duas vezes, além de liderar a equipe na conquista da Liga dos Campeões da Europa, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa, ao lado de diversas conquistas individuais que reforçaram sua posição entre os melhores jogadores do mundo.