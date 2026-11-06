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O Trabzonspor registra um número chocante na Liga Conferência!

Trabzonspor
Trabzonspor x Freiburg
Freiburg
Conference League
Turquia
Alemanha

Ritmo lento

Só a habilidade basta para vencer na Europa? A resposta veio dura por meio dos números da Liga Conferência Europa, que revelaram uma verdade chocante: o Trabzonspor está entre as equipes que menos correm na competição, enquanto seus adversários correm quilômetros a mais em cada partida.

As estatísticas de distância percorrida na temporada 2026-2027 da Liga Conferência Europa mostram que o Trabzonspor ocupa uma posição inferior à de seus adversários, de uma forma que levantou muitos questionamentos sobre o preparo físico da equipe.

A 33ª posição entre 36!

De acordo com as estatísticas publicadas pela Football Data e reproduzidas pelo site turco "61saat", o Trabzonspor ocupa a 33ª posição entre 36 equipes, com uma média de distância percorrida de 112,72 quilômetros por partida.

Apenas três equipes ficam atrás do Trabzonspor na classificação: o Lincoln Red Imps ocupa a 34ª posição, com uma distância percorrida de 112,00 quilômetros, seguido pelo Aarhus na 35ª posição, com 110,88 quilômetros, e depois pelo Egnatia na 36ª posição, com 110,85 quilômetros.

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O Freiburg, que venceu o Trabzonspor por 1 a 0 no estádio Papara Park ontem, pela Liga Conferência Europa, o supera com clareza nas estatísticas de distância percorrida.

A equipe alemã ocupa a 8ª posição, com uma média de distância percorrida de 121,04 quilômetros por partida.

Há uma diferença de 8,32 quilômetros entre a média de distância percorrida por partida das duas equipes na competição, uma diferença que equivale à corrida de quase um jogador inteiro em uma única partida.

Quem lidera a lista?

Lidera a lista a equipe do Sint-Truidense, com uma distância percorrida de 127,15 quilômetros por partida, seguida pelo Mjällby, com 124,31 quilômetros, e depois pelo Braga, com 122,86 quilômetros.

Apesar de a baixa posição do Trabzonspor em distância percorrida ser digna de nota, o total de distância percorrida sozinho não reflete o desempenho físico da equipe nem seu espírito de luta em campo.

A corrida de alta intensidade, os números de sprint, as movimentações dos jogadores sem bola e o estilo de jogo da equipe desempenham um papel importante na avaliação do desempenho físico.

Ainda assim, essa estatística, que surgiu após a partida contra o Freiburg, destacou a diferença nas distâncias percorridas em cada partida entre as duas equipes e abriu o debate sobre se o Trabzonspor vence apesar de correr pouco, ou se isso lhe custará caro nas próximas partidas.

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