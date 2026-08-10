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O Trabzonspor envia uma mensagem ao povo egípcio e aos torcedores de Salah

Mercado da bola
M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
Egito

De Trabzon ao Cairo, e de Alexandria a Londres

Em um passo que reflete a dimensão da repercussão popular provocada por sua contratação, o clube turco Trabzonspor enviou uma mensagem de agradecimento à sua torcida e a todos os seguidores ao redor do mundo, após concretizar a contratação do craque egípcio Mohamed Salah.

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O Trabzonspor, em comunicado oficial, celebrou o amplo entusiasmo que se seguiu ao anúncio da chegada do egípcio Mohamed Salah às suas fileiras, agradecendo à sua torcida e a todos que enviaram felicitações de diferentes partes do mundo, especialmente do Egito.

O comunicado esclareceu: "Com a chegada de Mohamed Salah ao Trabzonspor, expressamos nosso sincero agradecimento e gratidão por todas as mensagens, felicitações e votos de sucesso que chegaram ao nosso clube de diversas partes do mundo, especialmente do Egito".

E acrescentou: "Hoje, sentimos alegria e orgulho ao ver esse mesmo entusiasmo tomando conta de cidades de Trabzon ao Cairo, de Alexandria a Londres, entre outras".

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E continuou: "O futebol sempre foi, para nós, mais do que apenas um jogo entre dois times; às vezes foi um sentimento compartilhado que uniu duas cidades, às vezes foi uma aproximação entre duas culturas, e às vezes apagou milhares de milhas de distância".

E prosseguiu: "Trabzon, com sua história milenar que se estende por milhares de anos, sua deslumbrante beleza natural às margens do Mar Negro, sua cultura única e sua atmosfera na qual o futebol é parte inseparável da vida cotidiana, é uma cidade esportiva sem igual, e o Trabzonspor é o pulso dessa cidade".

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E concluiu: "Convidamos todos que desejam vivenciar essa atmosfera única do maior clube do mundo, o Trabzonspor, a visitar Trabzon e nosso estádio Papara Park. Seja qual for o lugar de onde vocês vêm no mundo, nossas portas estão abertas, nossa cidade está aberta e nossas arquibancadas estão abertas".

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