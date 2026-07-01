O Tottenham Hotspur vai quebrar o recorde de transferência com uma megacontratação de mais de 98 milhões de euros

O Tottenham Hotspur vai reforçar seu elenco com Mateus Fernandes, segundo informa Fabrizio Romando. O meio-campista português recebeu autorização do West Ham United para realizar exames médicos. O clube do norte de Londres pagará uma quantia fixa de 85 milhões de libras, o que equivale a quase 99 milhões de euros, para contratar Fernandes. Com isso, ele se torna imediatamente a contratação mais cara da história do clube.

Fernandes, de 21 anos, estreou pela seleção de Portugal no início de abril, mas não faz parte da convocação para a Copa do Mundo do técnico Roberto Martínez. Com seu bom desempenho no West Ham, o jovem chamou a atenção de vários clubes nos últimos meses, incluindo o Manchester United.

Em meados de junho, a Sky Sports informou que os Red Devils estavam preparando uma oferta inicial por Fernandes, mas a transferência para Old Trafford não se concretizou. É o Tottenham que vai ficar com a contratação.

O meio-campista foi transferido no verão passado do Southampton para o West Ham por cerca de 44 milhões de euros, onde o jogador formado nas categorias de base do Sporting de Lisboa foi considerado um dos pontos positivos em uma temporada que, de resto, foi totalmente desastrosa.

O clube londrino foi rebaixado da Premier League na última rodada da última temporada, o que o obrigou a vender jogadores importantes do elenco.

Fernandes ainda tinha contrato com o West Ham até meados de 2030. Os Hammers agora recebem uma quantia recorde pelo jogador, que disputou uma única partida pela seleção de Portugal.

Xavi Simons foi a contratação mais cara do Tottenham, com um valor de transferência de 65 milhões de euros, mas a transferência de Fernandes envolve, portanto, muitos milhões de euros a mais. O time do norte de Londres escapou por pouco do rebaixamento na última temporada e está empenhado em apresentar um desempenho melhor na próxima temporada.

Assim, Andy Robertson e Marcos Senesi foram contratados sem custo de transferência, vindos, respectivamente, do Liverpool e do Bournemouth, e o jogador da seleção holandesa Jan Paul van Hecke chegou do Brighton & Hove Albion por 60 milhões de euros.