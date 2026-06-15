O Tottenham Hotspur está apostando tudo em uma grande jogada no mercado de transferências e recebe um sinal positivo

O Tottenham Hotspur está apostando alto no mercado de transferências. De acordo com os especialistas em transferências Matteo Moretto e Fabrizio Romano, o clube londrino está entrando na disputa pelo craque do Newcastle United, Sandro Tonali.

“O Tottenham está pronto para entregar a Tonali as chaves do ‘novo projeto’”, escreve Moretto. Tonali tem contrato até meados de 2029. Além disso, o Newcastle tem a opção de prorrogar o contrato por mais uma temporada.

De qualquer forma, a transferência não será fácil. Segundo a mídia britânica, o Newcastle pede uma taxa de transferência de cem milhões de libras, o que equivale a cerca de 115 milhões de euros. Além disso, outros três grandes clubes ingleses estão interessados no italiano.

Além do Spurs, o Manchester United, o Manchester City e o Arsenal também estão de olho em Tonali, de 26 anos, que chegou do AC Milan em 2023 por cerca de 65 milhões de euros. Apesar de sua suspensão muito comentada, o meio-campista disputou 110 partidas pelo Newcastle.

É possível que esse número não mude. O Tottenham transformou Tonali em prioridade absoluta e espera, com a “arma secreta” Roberto de Zerbi, conseguir o negócio. O técnico do clube é natural de Brescia, perto da cidade natal de Tonali: Lodi.

O Tottenham já recebeu um sinal positivo de Tonali. Segundo Moretto, ele está aberto ao projeto dos Spurs. O agente Giuseppe Riso já não descartou, em março, que seu cliente deixasse o Newcastle neste verão.

Sob o comando de De Zerbi, que salvou o clube do rebaixamento da Premier League após sua contratação, o Tottenham espera subir de posição na próxima temporada. No último campeonato, o clube só garantiu a permanência na última rodada.