O título não basta para garantir a vitória... O Al-Hilal fica com a maior parte dos recursos financeiros da Liga Saudita

O Al-Hilal ficou com a maior parte dos recursos destinados aos clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita pela Comissão de Atração de Talentos da Federação, apesar de o vizinho e rival tradicional, o Al-Nassr, ter conquistado o título na temporada passada.

A Federação Saudita de Futebol anunciou, ontem, quarta-feira, os critérios com base nos quais os recursos alocados pela Comissão de Atração são distribuídos aos clubes, incluindo três critérios principais.

A Federação esclareceu que 22% desses recursos são distribuídos igualmente entre todos os clubes, enquanto 22% são divididos com base no desempenho esportivo, 28% de acordo com o desempenho comercial e outros 28% com base nas audiências televisivas.

Além da parcela igualitária, a Associação da Liga Saudita anunciou, nesta quinta-feira, que o clube Al-Hilal conquistou o primeiro lugar em todos os outros três critérios, tornando-se o maior beneficiário dos recursos da Comissão de Atração.

Apesar de ter conquistado o título do Campeonato Saudita na última temporada, após um hiato de sete anos completos, o Al-Nassr ficou em segundo lugar nos três critérios, atrás do Al-Hilal.

O Al-Ahli ficou em terceiro lugar no desempenho esportivo, superando seu vizinho e rival tradicional, o Al-Ittihad, mas ficou em quarto lugar no desempenho comercial e na audiência televisiva, atrás dos “Tigres”.

O desempenho esportivo mede a média da classificação de cada clube no campeonato nas últimas três temporadas, enquanto a audiência televisiva mede o número total de espectadores dos jogos dos clubes por meio de transmissões ao vivo e plataformas de streaming no Oriente Médio e no Norte da África.

Por outro lado, o critério de desempenho comercial mede a capacidade de cada clube de ampliar suas fontes de receita comercial, como vendas de ingressos, patrocínios, publicidade, produtos comerciais, direitos de imagem dos jogadores e direitos de licenciamento.