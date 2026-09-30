A Corte Arbitral do Esporte (CAS) definiu a data da audiência no caso relativo à final da Copa Africana de Nações de 2025, que envolve a Federação Senegalesa de um lado, e a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Federação Real Marroquina de outro.

A CAS anunciou, em comunicado oficialnesta quarta-feira, que a audiência será realizada no dia 8 de outubro, na sede da corte, na cidade suíça de Lausanne.

A corte destacou que a Federação Senegalesa apresentou o recurso, em 25 de março de 2026, contra uma decisão da CAF que considerou a seleção de Senegal perdedora da final da Copa Africana de Nações de 2025 por desistência, registrando a seleção do Marrocos como vencedora da partida pelo placar de 3 a 0.

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A Federação Senegalesa reivindica a anulação da decisão da CAF e a proclamação da seleção de seu país como campeã da Copa Africana de Nações de 2025.

A CAS esclareceu que as partes não concordaram em acelerar os procedimentos, e por isso o caso segue conforme o cronograma normal previsto nas regras da corte. As partes também não solicitaram a realização de uma sessão pública, o que significa que a audiência será realizada a portas fechadas.

Após o encerramento da audiência, o painel arbitral iniciará suas deliberações. A CAS afirmou que a data da divulgação da decisão final ainda não foi definida, ressaltando que a sentença não será proferida no mesmo dia da audiência.

A Corte Arbitral do Esporte alertou sobre a circulação de informações incorretas na internet a respeito do caso, reafirmando que as informações oficiais relacionadas ao processo são apenas aquelas divulgadas pelos canais da CAS.

Painel arbitral

A CAS informou que a sessão está prevista para começar às 9h30 e terminar à tarde. E acrescentou: "Representantes da Federação Senegalesa e da Federação Real Marroquina estarão presentes pessoalmente em Lausanne. Já a CAF será representada por seus advogados".

E prosseguiu: o painel arbitral da CAS é composto por: Gérald Simon como presidente (França), Luigi Fumagalli (Itália), Ulrich Haas (Alemanha).

A corte continuou: "As partes concordaram que os procedimentos sejam conduzidos em língua francesa", indicando que qualquer anúncio posterior sobre este caso será publicado em seu site.

O título da Copa Africana de Nações de 2025 pode se tornar o primeiro na história do continente africano a ser decidido nos tribunais, após uma final excepcional marcada por tensões e episódios polêmicos.



