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Jurgen Klopp adotou uma postura firme em relação ao futuro da seleção alemã e afirmou que quer transformar a Alemanha em uma adversária capaz de causar medo a qualquer rival. Com a Liga das Nações chegando a um momento decisivo, o ex-técnico do Liverpool acredita que sua equipe finalmente está no caminho certo para recuperar a glória de outros tempos.

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Klopp quer levar a Alemanha à elite

A aura em torno da seleção alemã passa por uma transformação significativa sob o comando de Klopp. Antes de jogos decisivos da Liga das Nações contra a Sérvia e os Países Baixos, o técnico deixou clara a filosofia que orienta seu trabalho. Ele está determinado a ir além dos resultados e se concentrar no impacto psicológico que sua equipe exerce sobre o restante do futebol internacional.

Klopp tem falado abertamente sobre a responsabilidade que sente no cargo e reconhece o peso das expectativas de comandar uma das seleções mais vitoriosas do mundo. “Eu sinto isso, sei que é algo grande”, explicou Klopp, segundo o Sky Germany. “Estamos tentando criar o que se espera de nós: formar uma equipe que ninguém goste de enfrentar. Tenho a sensação de que já estamos indo na direção certa.”

O caminho na Liga das Nações

A Alemanha tem pela frente dois jogos decisivos para definir seu futuro na Liga das Nações. O confronto com a Sérvia em Belgrado, na sexta-feira, será seguido por uma partida em casa contra os Países Baixos, em Berlim, na segunda-feira. Klopp classificou o jogo na capital como uma “final” por sua importância, enquanto sua equipe busca garantir uma vaga nas quartas de final da competição.

O ex-técnico do Borussia Dortmund atribui enorme importância ao desafio imediato para que a equipe alcance seus objetivos. “No mundo ideal, tudo começa na sexta-feira; a sexta-feira é muito importante. Temos que garantir que estejamos realmente prontos e possamos nos classificar para a ‘final’ em Berlim”, enfatizou Klopp.

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Confiança sob os holofotes

Apesar do que está em jogo e da possibilidade de conquistar ou não a vaga nas quartas de final, o treinador de 59 anos segue notavelmente tranquilo. Ele rejeitou a ideia de que a pressão de comandar a seleção esteja pesando sobre seus ombros. Sua confiança vem de uma carreira no mais alto nível do futebol, durante a qual comandou clubes entre os mais observados do mundo.

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Ao falar sobre sua postura, Klopp afirmou que sua preparação e seu empenho não deixam espaço para dúvidas sobre si mesmo nem para a ansiedade. “Não sinto nenhuma pressão. Conheço a mim mesmo há 59 anos e sempre tentei fazer o meu melhor. Não dá para fazer mais do que isso. Não duvido de mim mesmo”, declarou o técnico.

Fim de uma era em Herzogenaurach

Embora o foco continue nos próximos jogos, a seleção alemã também passa por uma transição comercial. Klopp participou recentemente de um evento de despedida da adidas, patrocinadora de longa data que fornece os uniformes da seleção há 77 anos. A parceria chegará ao fim quando a Nike assumir o contrato de fornecimento de material esportivo no próximo ano, marcando o fim da permanência da Alemanha no centro de treinamento “Homeground”, em Herzogenaurach.

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O CEO da Adidas, Bjorn Gulden, manifestou de forma bem-humorada seu apoio ao futuro da equipe, independentemente da marca em seu uniforme. “Não importa qual logotipo vocês usem, nós vamos apoiá-los”, prometeu Gulden.