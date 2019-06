"O time de Klopp pode ser o melhor Liverpool da história" - Kuyt

Ex-jogador holandês acredita que a ideia do técnico alemão é executada com perfeição pelos Reds e vislumbra uma dinastia em Anfield

O é um time "perfeito", de acordo com o ex-atacante dos Reds Dirk Kuyt, que acredita que o time de Jürgen Klopp está prestes a se tornar um dos mais memoráveis ​​da história.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Depois de terminar em segundo atrás do na Premier League, o Liverpool tem a chance de conquistar uma temporada notável quando enfrentar o na finalíssima da Liga dos Campeões.

A competição de sábado em Madri é a segunda final consecutiva da Liga dos Campeões em que o Liverpool participou, com os "reds" tendo perdido por 3-1 para o em Kiev na temporada passada.

Representa a quarta grande final em que o Liverpool participou com Klopp, apesar de o antigo treinador do ainda estar em busca do seu primeiro troféu durante o seu tempo no comando dos Reds.



Kuyt jogou pelo Liverpool por seis temporadas (Foto: Getty Images)

E Kuyt, que passou seis anos em Anfield, entre 2006 e 2012, e marcou na derrota na final da Liga dos Campeões em 2007 para o , elogiou o impacto de Klopp.

"Absolutamente", disse Kuyt à France Football quando perguntado se o Liverpool é um time perfeito. "Todo mundo está afinado. As ideias de Klopp são perfeitas. Realmente parece que os jogadores estão fazendo exatamente o que eles querem. A partir do momento que ele chegou, ele teve uma idéia muito clara do que ele queria. E todos os grandes projetos, grandes idéias exigem tempo. O clube permitiu que Klopp montasse este time, ele teve tempo suficiente para fazê-lo. O quebra-cabeça está completo. Eles não conseguiram vencer a Premier League, mas terminaram em segundo lugar com um número desconcertante de pontos".

"Eu já estou animado para ver a próxima temporada. Todos os anos há progresso. Isso pode ser o início de uma equipe do Liverpool que será lembrada para sempre. Se eles podem começar com a Liga dos Campeões, então talvez a Premier League no próximo ano, eles provavelmente se tornará uma das melhores equipes de Liverpool já vistas".

Mais artigos abaixo

Ao contrário da final da temporada passada, o Liverpool entra no confronto com todos os craques da Premier League no Wanda Metropolitano como favorito, tendo terminado 26 pontos acima do Tottenham na primeira divisão.

Eles já conseguiram uma vitória milagrosa contra o apenas para chegar à final, mas a vitória por 3 x 0 na semifinal da primeira mão foi de 4 x 0 em Anfield no mês passado.