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Ruben Amorim elogiou a disciplina tática do elenco do Milan após a vitória dominante por 5 a 1 sobre o Frosinone no domingo. O técnico acredita que seus jogadores aderiram plenamente à sua visão enquanto o time segue subindo na tabela da Serie A.

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Flexibilidade tática dá resultado em San Siro

O técnico do Milan, Amorim, não poupou elogios aos jogadores depois que eles desmontaram o Frosinone com uma atuação ofensiva implacável. A vitória deu um importante impulso moral ao Milan, que aproveitou a decisão dos visitantes de adotar um esquema 3-4-3 com um falso nove para a viagem a San Siro. A proposta tática do Frosinone deixou espaços consideráveis na defesa, que o Milan explorou muito bem nos contra-ataques. Após o gol contra de Gabriele Calvani, Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse e Christian Pulisic também marcaram para completar a atuação dominante.

“O principal é que temos um plano para o jogo, e o time acredita no plano”, disse Amorim à DAZN Italia. “Você conhece o Frosinone tão bem quanto eu. É um time que pressiona o tempo todo. Entendi que, chegando a San Siro com muitos pontos, seria realmente corajoso. Com a velocidade que temos com Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos, podíamos fazer transições. Mudamos um pouco nossa forma de jogar por causa do adversário, e foi uma boa noite para nós”, acrescentou o técnico em sua análise após a partida.

Princípios de jogo e versatilidade de posições

A movimentação constante de Pulisic foi fundamental para desorganizar a marcação individual do Frosinone, já que as trocas de posição do Milan criaram espaços a explorar. A vitória também fortaleceu a busca do Milan por uma vaga na Champions League: foi a quinta vitória do time nos últimos seis jogos da Serie A, consolidando sua posição em quarto lugar.

“Estamos construindo princípios e entendendo o jogo. Sabíamos que o Frosinone faz marcação individual. Por isso, parecia que Pulisic estava em todas as posições: sabíamos que eles nos seguiriam e que poderíamos criar muitas situações de perigo trocando de função”, continuou Amorim.

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A substituição de Goncalo Ramos

O problema da noite foi a condição física de Ramos, que precisou sair com um problema muscular pouco depois de marcar. Embora os torcedores pudessem esperar a entrada da jovem promessa Francesco Camarda, Amorim optou por Alphadjo Cisse.

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“Vocês viram o jogo: não passamos muitos minutos perto da área, o espaço estava nas costas da defesa. Se estivéssemos controlando o jogo de outra maneira, Camarda seria a escolha certa, mas Cisse é muito bom em velocidade. Vocês viram que o problema que ele causou ao adversário não foi segurando a bola, mas com as infiltrações nas costas da defesa e os passes. Ele não é um centroavante típico”, explicou o técnico do Milan ao ser questionado sobre suas escolhas no banco de reservas.

Ramos e Jashari comemoram marcas pessoais na goleada do Milan

A vitória foi particularmente significativa para Ramos, que marcou seu primeiro gol desde meados de outubro , e para Jashari, que comemorou seu primeiro gol com a camisa do Milan.

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“Nem percebi que Ramos tinha marcado. O mais importante era o placar de 2 a 0, porque o Milan precisa de muitos gols para controlar uma partida. Além disso, com 2 a 0, o Frosinone teve de mandar mais jogadores ao ataque, o que abriu mais espaços para nós”, concluiu.