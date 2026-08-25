O tifo do Olympique de Marseille gera polêmica: por que os ultras do clube comemoraram o título da Espanha?

O tifo gigante erguido pela torcida organizada "South Winners", que apoia o clube francês Olympique de Marselha, sob o título "Viva Roja", ou seja, "Viva a Espanha", no estádio Vélodrome, na última sexta-feira, despertou grande interesse.

Esse tifo gigante foi erguido antes do início da partida de abertura da nova temporada do Campeonato Francês, entre o Marselha e o Strasbourg. O tifo ocupou a frente da arquibancada sul, atraindo os olhares dos torcedores, que se perguntaram sobre os motivos da celebração do título mundial conquistado pela Espanha dentro das arquibancadas de um clube francês e de forma inesperada à primeira vista.

Isso acontece no momento em que a seleção francesa se despediu da Copa do Mundo justamente nas semifinais, eliminada pela própria Espanha, após a derrota por dois gols a zero.

Apesar dos grandes elogios que o gesto recebeu na imprensa espanhola, ele gerou uma onda de curiosidade e de diferentes interpretações no meio esportivo francês. Isso levou Rachid Zeroual, vice-presidente do grupo de torcedores organizados, a conceder uma entrevista à plataforma "Football Club de Marseille" pelo YouTube para esclarecer os bastidores e desmentir os rumores.

Zeroual rebateu as especulações que ligaram o tifo a mensagens direcionadas contra o ex-técnico da seleção francesa Didier Deschamps ou a outras partes, dizendo: "Ouvi muitos rumores sobre o assunto. O que aconteceu se parece com o que vimos com seleções como Senegal ou Argélia (na conquista da Copa Africana de Nações), quando surpreendem a todos ao apresentarem um desempenho coletivo e um futebol belíssimo. Quem de nós não acompanha o clássico entre Barcelona e Real Madrid? A seleção espanhola fez uma apresentação deslumbrante e me impressionou pessoalmente. Além disso, nosso grupo conta com integrantes espanhóis, e temos orgulho de sermos uma comunidade 100% multicultural".

No campo esportivo, o Marselha estreou na nova temporada com uma atuação forte, ao conquistar uma ampla vitória por quatro gols a zero sobre o Strasbourg, assumindo provisoriamente a liderança da tabela de classificação antes de seu aguardado confronto contra o Monaco no próximo domingo, pela segunda rodada do campeonato.