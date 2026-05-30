O The Telegraph traz detalhes dolorosos sobre o acidente de Raheem Sterling: “Uma fonte próxima a ele disse…”

Também na Inglaterra, todos estão chocados com a prisão de Raheem Sterling. O atacante do Feyenoord bateu com seu Lamborghini na manhã de quinta-feira em Hampshire, na Inglaterra, e é suspeito de dirigir sob o efeito de drogas. O jornal The Telegraph revelou um novo detalhe constrangedor.

Por volta das 9h da quinta-feira, tudo deu errado: segundo a polícia, Sterling bateu com força na mureta de proteção da M3. Felizmente, não houve feridos. Sterling é suspeito de dirigir um veículo enquanto estaria sob o efeito de drogas.

Além disso, está em andamento uma investigação sobre direção perigosa, posse de substância da Classe C e recusa em fornecer amostra exigida para análise. O atacante foi liberado sob fiança: enquanto a investigação estiver em andamento, Sterling permanecerá em liberdade. Na legislação britânica sobre drogas, a Classe C inclui, entre outros, calmantes, certos soníferos, esteróides anabolizantes, gás hilariante e GHB.

O The Telegraph já sabe um pouco mais sobre o motivo do acidente. O jornal inglês informa que o estado mental de Sterling teve um papel importante. O atacante estaria passando por dificuldades com a fase atual de sua carreira.

“Uma fonte próxima a Sterling disse que a pressão resultante do fim repentino de sua carreira como jogador de ponta havia afetado seu bem-estar”, pode-se ler.

Embora Sterling tenha continuado a trabalhar arduamente em sua forma física com seu personal trainer, ele já não tem uma preparação regular com um time há duas temporadas. Nem no Feyenoord, nem no Arsenal ou no Chelsea. Por isso, seu desempenho está longe do que ele esperava, e isso o afetou profundamente.

No momento, Sterling aguarda o resultado da investigação, enquanto também procura um novo clube. Embora o Feyenoord ainda vá conversar com ele, parece improvável que ele permaneça em Roterdã por muito mais tempo.