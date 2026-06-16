O The Athletic sabe exatamente como a demissão de Arne Slot afeta os planos futuros de Mohamed Salah

Após a demissão de Arne Slot do Liverpool, parecia que a porta para uma permanência mais longa de Mohamed Salah no clube estava novamente entreaberta. No entanto, o The Athletic confirma agora que não há “nenhuma chance” de o egípcio permanecer no clube.

Durante a última temporada, houve um forte desentendimento entre Slot e Salah, depois que este último fez comentários extremamente críticos à mídia sobre o técnico holandês. “De repente, não há mais relação alguma. E não sei por quê. Parece que alguém quer me empurrar para fora”, disse ele, entre outras coisas.

No fim das contas, os dois conseguiram “se entender” novamente, mas mais tarde surgiram notícias de que Salah teria desempenhado um papel importante na demissão de Slot. Com isso, concluiu-se que não era nada certo que Salah realmente fosse sair neste verão.

O The Athletic trouxe clareza ao assunto. Não há absolutamente “nenhuma chance” de Salah continuar sua carreira no Liverpool. “No final da temporada, Salah recebeu em Anfield a despedida que merecia, após quase nove anos de excelentes atuações”, escreve o veículo.

“Todas as partes concordaram que este era o momento certo para se separarem, tendo o próprio Salah tomado a iniciativa das conversas que acabaram levando o Liverpool a concordar, em março, em efetivamente cancelar o último ano de seu contrato. A saída subsequente de Slot e a nomeação de Iraola não alteram nada disso.”

Atualmente, Salah está disputando a Copa do Mundo com o Egito e, também lá, as atenções se voltaram para ele durante a partida contra a Bélgica. O atacante foi substituído no meio do segundo tempo, e ficou visivelmente descontente com a decisão. “Acho que ele vai dar uma passada no quarto do técnico ainda hoje à noite e vai dizer a ele: não vamos mais fazer isso, a menos que o Mo peça”, comenta cínicamente René van der Gijp no programa Vandaag Inside.

“Então esse técnico também vai ter que sair. Aquele cara não consegue aceitar que está em declínio”, reage Johan Derksen. “O melhor já passou, e isso pode acontecer. Mas não entendo como alguém não consegue perceber isso por si mesmo”, conclui Van der Gijp.