Daniel Taylor, jornalista do The Athletic, esteve no De Kuip no último fim de semana para assistir ao atacante do Feyenoord, Raheem Sterling. O inglês de 31 anos acabou não entrando em campo nem por um minuto.

Taylor, mesmo assim, escreveu uma matéria sobre o clima de sua visita a Roterdã e ao jogo Feyenoord x AZ (1 a 1). Para Sterling, isso acabou sendo bastante constrangedor.

Isso já fica claro na preparação de Taylor, que ligou para Jan Everse para coletar algumas informações. “Você veio ver o Sterling? Seu chefe não tem respeito por você? Acabou. Espero estar errado, mas acho que não. Dê uma olhada nas reações na internet, os torcedores estão acabando com ele.”

“Ele não está em forma. Se ele der três ou quatro sprints, você não o vê por vinte minutos. Ele não é mais tão explosivo. Ele tropeça nas próprias pernas. Ele hesita. Ele tem medo de cometer erros. Em uma situação de um contra um, ele nunca passa por um zagueiro. Ele não tem autoconfiança e isso é porque sabe que não consegue fazer o que quer. Não costumo ter pena de jogadores de futebol, porque sei quanto ganham, mas tenho pena dele”, disse o crítico Everse.

Os torcedores do Feyenoord em Roterdã também não estavam entusiasmados com Sterling, observou Taylor. O britânico conclui que, de fato, está tudo acabado.

“O jogo de domingo pareceu muito com a despedida de Sterling de Roterdã. Pela terceira vez em quatro partidas, Sterling ficou no banco durante os noventa minutos. E, por mais estranho que pareça, acho que Robin van Persie talvez tenha deixado ele de fora de propósito para poupá-lo de mais zombarias depois de suas atuações anteriores”, disse Taylor.

Taylor, assim como Everse, parece sentir pena. “No domingo, Sterling estava sozinho no banco: duas cadeiras vazias de um lado, três do outro. Ele manteve distância da imprensa holandesa e, antes da partida, ficou claro que ele não daria entrevistas.”

“Mais tarde naquela noite, Marcus Rashford marcou um gol pelo FC Barcelona contra o Real Madrid, numa vitória no Clásico que ajudou seu clube a conquistar o campeonato espanhol. Rashford, três anos mais novo, costumava ser um dos jogadores com quem Sterling sempre era comparado. Agora, porém, suas carreiras seguem caminhos diferentes.”

Ainda assim, Taylor viu um momento animador no De Kuip no último minuto. “Isso não combinava totalmente com o resto do dia. A torcida começou a cantar o nome de Raheem Sterling e, por um instante, tudo pareceu como antigamente.”