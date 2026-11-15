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O goleiro da Turquia, Berke Ozer, reconheceu a enorme ameaça representada por Kylian Mbappe e Michael Olise antes do confronto entre as seleções pela Liga das Nações da Uefa. Enquanto a França tenta se recuperar da derrota para a Itália, a Turquia prepara uma estratégia defensiva resistente em Bordeaux.

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França tem jogo decisivo em Bordeaux

A França volta a jogar em casa neste domingo à noite, no Matmut Atlantique, em Bordeaux, precisando vencer a Turquia para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota sob o comando do treinador na quinta-feira: após abrir o placar cedo, perdeu de virada por 3 a 1 para a Itália, em Milão.

O tropeço deixou a França empatada em pontos com a Itália e apenas um ponto à frente da Bélgica, transformando o que parecia ser uma classificação tranquila em um confronto tenso na última rodada.

Ozer destaca a ameaça de Mbappe e Olise, dois dos melhores jogadores do mundo

A França enfrentará em Bordeaux uma Turquia já rebaixada para a Liga B após uma derrota apertada por 2 a 1 para a Bélgica. Ainda assim, a equipe do novo treinador Sergen Yalcin quer atrapalhar os planos dos franceses. O goleiro turco Berke Ozer sabe bem do enorme desafio que sua defesa terá para conter o ataque repleto de estrelas da França.

“[Kylian] Mbappe e [Michael] Olise estão entre os melhores jogadores do mundo”, afirmou Ozer antes da partida.

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“Nós também acreditamos em nós mesmos e faremos tudo o que pudermos para pará-los.”

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Yalcin planeja mudanças defensivas para conter a França

A Turquia mostrou bons momentos em sua partida anterior, incluindo uma cobrança de falta espetacular de Arda Guler contra a Bélgica, mas o treinador Yalcin lamentou os erros defensivos que acabaram custando caro à equipe. Disposto a reforçar a defesa após sofrer gols evitáveis em Izmir, Yalcin confirmou que sua equipe adotará uma postura mais cautelosa contra a França.

“Vamos nos organizar de maneira um pouco diferente contra a França em comparação com o jogo contra a Bélgica. Seremos um pouco mais defensivos”, explicou Yalcin.

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“As posições dos jogadores também vão mudar. Mudanças como essas são muito normais, dependendo do adversário.”

França busca garantir vaga nas quartas de final

Apesar da pressão repentina após o alerta recebido em San Siro, Zidane segue muito confiante na capacidade de seu elenco de reagir e garantir a classificação. Com Mbappe e Olise cotados para liderar o ataque, a França depende apenas de si mesma em casa.

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Uma atuação disciplinada em Bordeaux garantirá à França uma vaga nas quartas de final em março, mantendo sua campanha na Liga das Nações no caminho certo.