O terceiro rebelde: Canadá desafia a Europa com decisão firme em relação aos torneios da Fifa

Os terremotos administrativos que atingem os corredores da Federação Internacional de Futebol não impediram que uma nova seleção confirmasse sua lealdade aos torneios da entidade, declarando que manterá sua participação apesar dos apelos de boicote que pairam no horizonte.

A Federação Canadense de Futebol afirmou, em comunicado oficial reproduzido pela agência "Reuters", que seguirá em frente com sua participação na Copa do Mundo Feminina Sub-20, marcada para o próximo mês na Polônia, ressaltando que sua posição não sofreu qualquer alteração.

A postura canadense se soma a duas posições semelhantes anunciadas por França e Nova Zelândia, as primeiras federações a quebrarem o clima de expectativa desde a votação histórica das 55 federações da União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", que aprovaram por unanimidade apoiar o boicote aos eventos da Fifa.

A crise havia estourado após uma proposta polêmica apresentada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, para separar os direitos comerciais da Copa do Mundo e vender 20% deles a investidores privados por 4,2 bilhões de dólares, antes de recuar da ideia posteriormente, o que acendeu o estopim de uma crise de confiança com a entidade europeia.

Por sua vez, a Federação Polonesa, anfitriã do torneio, tentou transmitir tranquilidade, afirmando em comunicado à "Reuters" que os preparativos do Mundial jovem estão em suas etapas finais, e que "não recebeu qualquer informação sobre a possibilidade de retirada de qualquer equipe, e acreditamos que a situação atual será resolvida rapidamente".

O comunicado acrescentou: "Para muitas dessas jovens jogadoras, este torneio representa uma etapa importante em suas carreiras, e estamos comprometidos em oferecer um evento à altura de seus talentos".

A Uefa havia renovado sua ameaça de boicote na semana passada, declarando ter perdido a confiança na liderança de Infantino por não cumprir as condições de reforma, enquanto a participação dos Estados Unidos no torneio, que reúne 24 seleções, segue provável apesar do silêncio de sua federação.

Os torneios femininos são os primeiros prejudicados por esse conflito aberto, com o meio do futebol aguardando o destino do Mundial de base Sub-17, marcado para o Marrocos em outubro, ao mesmo tempo em que as seleções europeias disputam as eliminatórias do Mundial de 2027 no Brasil.