Manuel Neuer enfrenta críticas generalizadas após a queda em seu desempenho na Copa do Mundo de 2026, já que o experiente goleiro alemão não apresentou o desempenho esperado após retornar da aposentadoria internacional para atuar pela seleção de seu país, em um momento em que analistas consideram que a forma como ele está sendo utilizado não reflete seu verdadeiro potencial.

Neuer, de 40 anos — dois anos mais velho que seu técnico, Julian Nagelsmann —, não conseguiu recuperar seu nível anterior desde seu retorno inesperado à seleção.

Após sofrer uma lesão na panturrilha no final da temporada e ficar de fora dos amistosos contra a Finlândia (4 a 0) e os Estados Unidos (2 a 1), ele voltou diretamente na partida contra Curaçao, que terminou com vitória da Alemanha (7 a 1), mas sofreu um gol inesperado em um chute de Levano Kominensia.

A situação se repetiu contra a Costa do Marfim, quando ele estava fora de posição no chute de Frank Kessié, e depois contra o Equador, quando calculou mal e deu a Gonzalo Plata a oportunidade de marcar.

Naglmann enfrentou um dilema na posição de goleiro após a aposentadoria de Neuer em agosto de 2024, optando por Mark-André ter Stegen em setembro, depois alternou entre Alexander Nöbel e Oliver Baumann em outubro e novembro, antes de se decidir por Baumann (36 anos), goleiro titular do Hoffenheim; porém, a pressão da torcida e da mídia levou o técnico a convocar Neuer novamente, em uma aposta que até agora não deu frutos.

A análise do desempenho técnico mostra um claro declínio nas habilidades de Neuer, já que ele defendeu apenas três bolas em três partidas, todas de fora da área e no meio do gol.

Embora mantenha a rapidez de reação e a capacidade de fechar os ângulos, sua falta de velocidade e força limitou sua eficácia; além disso, seus confrontos recentes contra o Real Madrid e o Paris Saint-Germain (na Liga dos Campeões) revelaram uma fragilidade ao lidar com chutes próximos à trave.

O problema mais profundo reside na discrepância entre o que se espera de Neuer e o que ele é capaz de oferecer atualmente, pois o goleiro, que ficou famoso por seu papel como pivô ofensivo e criador de jogadas, passou a cometer erros custosos ao perder a bola, e sua precisão nos passes diminuiu, já que a maioria de seus passes foi neutra ou longa e ineficaz, enquanto apenas alguns de seus 19 passes penetrantes apresentaram as características de sua habilidade anterior com os pés.

Apesar de seu lugar na história como um dos maiores goleiros, parece que Neuer perdeu parte de seu brilho e não é mais a escolha ideal para defender a meta de uma seleção que busca disputar o título.

E, na ausência de uma nova geração capaz de sucedê-lo, seu retorno da aposentadoria continua sendo mais um gesto simbólico do que técnico, em um momento em que a seleção alemã enfrenta uma crise de identidade que vai além da posição de goleiro e abrange todo o sistema da equipe.