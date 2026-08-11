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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O tempo se esgota e os nervos à flor da pele: vídeo resume a situação dos jogadores da Espanha nos minutos finais da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
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EUA

Estado de pânico no banco de reservas do Matador

Dentro de poucos dias, a Espanha vai comemorar um mês de sua conquista do título mundial, após a vitória sobre a Argentina (1 a 0) em Nova York, com um gol marcado por Ferran Torres aos 106 minutos, sendo a primeira vez desde 2010.

A seleção da Espanha publicou, através de suas contas nas redes sociais, um vídeo que resume os últimos minutos da final da Copa do Mundo de 2026.

O comentário sobre o vídeo foi o seguinte: "O tempo está acabando. Os nervos estão à flor da pele. Os jogadores em pânico no banco de reservas. Fabián prestes a ter um ataque cardíaco. Três minutos, dois minutos, apenas um minuto para nos tornarmos... campeões do mundo. Se você só puder assistir a um vídeo hoje, que seja este vídeo".

O vídeo mostra jogadores como Aymeric Laporte, Rodri Hernández e Fabián Ruiz visivelmente tensos, cobrindo o rosto com as mãos constantemente porque já não conseguiam aguentar.

A seleção da Espanha começou sua trajetória no Mundial com um empate sem gols contra Cabo Verde, seguido das vitórias sobre a Arábia Saudita (4 a 0) e o Uruguai (1 a 0), e nas fases eliminatórias superou Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0).


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