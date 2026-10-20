Serhou Guirassy segue confirmando sua presença marcante na Liga dos Campeões da Europa, depois de elevar sua conta para 23 gols em apenas 31 partidas na competição.

Guirassy marcou os dois gols da vitória do Dortmund sobre o Sabah, do Azerbaijão, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O craque guineense se aproximou do recorde de Marco Reus como maior artilheiro do Borussia Dortmund na competição continental.

De acordo com as estatísticas da "Mister Chip" no X, Guirassy se tornou o quarto jogador mais rápido a alcançar essa marca na história da competição, atrás de Erling Haaland, que precisou de 19 jogos, e de Filippo Inzaghi e Ruud van Nistelrooy, que atingiram a marca em 29 jogos cada.

Corrida histórica com os grandes

A estatística coloca Guirassy à frente de nomes de peso na história da Liga dos Campeões, já que Mario Gomez precisou de 33 partidas para chegar aos 23 gols, enquanto Harry Kane precisou de 35 partidas, Karim Benzema de 37, Robert Lewandowski de 40, Kylian Mbappé de 41 e Lionel Messi de 42 partidas.

Guirassy também marcou 7 vezes em duplas de gols (dois gols numa mesma partida) na Liga dos Campeões desde o início da temporada 2024-2025, igualando-se a Harry Kane como os maiores autores de duplas de gols na competição durante esse período, de acordo com a "Opta".





O recorde de Reus e uma posição africana de destaque

Guirassy se tornou o segundo jogador a alcançar mais de 20 gols pelo clube alemão na competição, atrás de Marco Reus, dono do recorde de 24 gols, de acordo com a "Squawka".

No contexto da corrida africana, Guirassy ocupa a quinta posição entre os maiores artilheiros históricos da Liga dos Campeões vindos do continente africano, com 23 gols.

Guirassy vem atrás das lendas: Mohamed Salah, líder com 50 gols, Didier Drogba (44), Samuel Eto'o (30) e Sadio Mané (27), de acordo com a "Stats Foot".

Aos 30 anos, Guirassy ainda tem tempo suficiente para superar pelo menos Eto'o e Mané, reforçando sua posição entre esses craques, especialmente porque 23 gols em 31 partidas refletem um aproveitamento excepcional.



