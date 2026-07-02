O lendário argentino Diego Armando Maradona previu os acontecimentos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, há oito anos.

Maradona, que conquistou com a Argentina o título da Copa do Mundo de 1986, faleceu em 2020, aos 60 anos, após sofrer um grave ataque cardíaco.

No entanto, em 2018, dois anos antes de sua morte, Maradona afirmou, em suas previsões para a Copa do Mundo de 2026, conforme relatado pelo jornal “Marca”: “Os americanos vão querer dividir a partida em quatro tempos para dar espaço aos anúncios”.

O tempo confirmou a precisão da previsão do lenda do tango, já que cada tempo da Copa do Mundo de 2026 será interrompido por cerca de 5 minutos para que os jogadores façam uma pausa para se hidratar, e nesse intervalo serão exibidos comerciais na TV.

Ele acrescentou, rindo: “Não gosto disso; vai faltar emoção nas partidas. Os canadenses podem ser ótimos patinadores, e os americanos vão querer disputar a partida em quatro períodos de 25 minutos cada para fins publicitários, enquanto deveríamos jogar 100 minutos”.

E continuou: “O México vai sair vencedor daquela Copa do Mundo, embora não mereça. Na verdade, se o México vencer duas partidas, acabará enfrentando o Brasil ou a Alemanha e, então, será eliminado”.

O México enfrenta a Inglaterra nas oitavas de final e, caso vença, enfrentará o vencedor do confronto entre Brasil e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo.