Após dois anos e meio, o ex-zagueiro do Bayern de Munique e da Juventus deixou o OM, onde atuou primeiro como conselheiro e, mais recentemente, por um ano e meio como diretor esportivo. Em entrevista à revista France Football, ele responsabilizou a "mediocridade" na qual o nove vezes campeão francês e ex-vencedor da Copa da Europa "afunda" pelo fracasso da relação entre as partes.

Pelo mesmo motivo, em fevereiro passado, o técnico Roberto De Zerbi havia deixado o cargo. A mediocridade está em Olympique "infelizmente profundamente enraizada". Ele quis estabelecer padrões que conheceu como jogador em sua época de profissional na Itália e na Alemanha, mas fracassou nisso.





Técnicos precisam saber "como massagear o ego deles"

Em conversa com o diário esportivo L'Equipe, Benatia falou em especial sobre a atual geração de jogadores.

O marroquino de 39 anos atribuiu a eles, de forma geral, uma falta de paixão. Um técnico precisa "encontrar a abordagem certa para chegar até eles" e saber "como massagear o ego deles, então eles são capazes de correr e marcar gols".

Se alguém aborda a questão "de maneira muito grosseira", a reação é: "Ah, afinal, o que o técnico quer? Nós temos um contrato de cinco anos, e ele vai ser demitido em seis meses de qualquer jeito!"

Benatia também negou a muitos profissionais de hoje em dia profissionalismo e uma forte consciência dos próprios erros. "Quando você perde e a culpa foi sua, não importa se você é o atacante que desperdiça uma chance claríssima ou o defensor que perde seu homem de vista, quantos deles realmente ficam com a consciência pesada por causa disso? Eles simplesmente seguem em frente. Não todos, é bom destacar, mas 80 por cento."





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Benatia: "Com Pep, tínhamos reuniões de 45 minutos"

Benatia responsabiliza o uso de smartphones e das redes sociais por muitos problemas e afirmou que não está sozinho nessa avaliação.

"Quando converso com diretores esportivos, esse assunto sempre volta à tona. É uma nova geração", disse ele. Por causa dos celulares, "a capacidade de concentração deles é muito baixa, até mesmo nas reuniões", acrescentou Benatia, ao lembrar de seu período no Bayern e do técnico Pep Guardiola: "Com Pep, antigamente tínhamos reuniões que duravam quarenta e cinco minutos. Se hoje você faz uma de quinze minutos, tem a sensação de que arrancou o coração deles."

Benatia nasceu na França e foi formado, entre outros clubes, no OM. Como profissional, conquistou títulos com o Bayern e a Juve, antes de encerrar a carreira em 2021, aos 34 anos, na Turquia, no Fatih Karagümrük. Depois do vice-campeonato em 2024/25, o Marseille, quinto colocado da Ligue 1, não alcançou o objetivo declarado da temporada: a classificação para a Champions League.