O SK Beveren e Marink Reedijk estão se separando, segundo o jornal Het Laatste Nieuws. O técnico holandês de sucesso, que conquistou o título invicto na segunda divisão da Bélgica, vai em busca de um novo desafio.
Na manhã de sexta-feira, o técnico de apenas 33 anos comunicou ao elenco que deixará o clube. Segundo informações, Reedijk está na mira de vários clubes.
Nesta temporada, Reedijk, que está no comando do Beveren desde o verão de 2024, alcançou sucessos sem precedentes. Sua equipe conquistou o título com ampla vantagem e não perdeu nenhuma partida. Houve apenas quatro empates.
Não é de se surpreender, portanto, que o ex-assistente técnico esteja na mira de vários clubes. De acordo com o Het Laatste Nieuws, entre eles estaria uma equipe das eliminatórias da Liga dos Campeões, nas quais o Club Brugge e o Union Saint-Gilles parecem disputar o título. O St. Truiden já garantiu a classificação direta para a Liga Europa, enquanto Anderlecht, KV Mechelen e KAA Gent disputam a outra vaga europeia para as eliminatórias da Liga Conferência.
Antes de Reedijk assumir o cargo de técnico principal da equipe de sub-21 do Anderlecht, ele foi assistente técnico no Vitesse e no KSV Roeselare. Além disso, atuou por alguns anos nas categorias de base do Ajax e do West Brom, da Inglaterra.