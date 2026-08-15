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Julio VelázquezImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O técnico do sucesso Julio Velázquez (ex-Fortuna Sittard) contrata a primeira aquisição de Jürgen Klopp no Liverpool

Mercado da bola
Levski Sofia
M. Grujic

O Levski Sofia anunciou a chegada de Marko Grujic. O ex-meio-campista do Liverpool assina por uma temporada com o campeão nacional da Bulgária, que tem a opção de estender seu vínculo por mais uma temporada.

Grujic foi a primeira contratação de Jürgen Klopp no Liverpool, em janeiro de 2016. O sérvio, hoje com trinta anos, fez dezesseis partidas pelos The Reds, mas nunca conseguiu realmente deixar sua marca por lá.

O volante foi emprestado, sucessivamente, a Estrela Vermelha de Belgrado, Cardiff City, Hertha BSC e FC Porto. O último desses clubes o contratou em definitivo em 2022, e foi lá que Grujic também viveu grandes sucessos.

Assim, o destro tem em seu currículo um título do Campeonato Português, uma Supercopa e nada menos que três taças. No verão de 2025, ele se transferiu para o AEK Atenas, com o qual foi campeão da Grécia logo em sua primeira (e única) temporada.

Esse título deu ao AEK uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, e agora o destino quis que os gregos fossem emparelhados com o Levski na última barreira antes da fase de liga da Liga dos Campeões.

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No gigante búlgaro, o ex-técnico do Fortuna Sittard Julio Velázquez está à beira do campo. O espanhol, que esteve no comando em Limburg entre 2022 e 2023, é conhecido na Holanda principalmente por suas explosões à beira do campo.

Em Sófia, onde assumiu após uma curta passagem pelo Real Zaragoza, seu status é bem mais positivo. Em sua primeira (meia) temporada, terminou em segundo lugar, mas em sua primeira temporada completa no Levski conseguiu destronar o Ludogorets após catorze títulos seguidos.

Isso também garantiu ao Levski uma vaga na primeira fase preliminar da Liga dos Campeões. Sob o comando de Velázquez, o Levski superou, sucessivamente, Borac Banja Luka, Universitatea Craiova e Kairat Almaty.

Com isso, o clube da capital tem presença assegurada, no mínimo, na fase de liga da Europa League, mas sonha com sua primeira participação na Liga dos Campeões desde 2007.

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