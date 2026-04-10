O técnico do Shakhtar, Arda Turan, atribui a vitória sobre o AZ a um renomado técnico holandês

Após a vitória do Shakhtar Donetsk sobre o AZ (3 a 0), Arda Turan teve palavras elogiosas para Guus Hiddink. No final da partida, o técnico turco foi questionado sobre qual treinador lhe ensinou mais; ele citou Hiddink.

Na noite de quinta-feira, os ucranianos conseguiram uma ampla vitória por 3 a 0 sobre o AZ nas quartas de final da Liga Conferência. A partida de volta será disputada na próxima quinta-feira em Alkmaar, mas será uma tarefa difícil para a equipe de Leeroy Echteld avançar para as semifinais do torneio.

Turan está em sua segunda passagem como técnico principal. Antes disso, ele foi técnico por três temporadas em seu país natal, no Eyüpspor. Desde o início da temporada, o ex-jogador do Atlético de Madrid comanda o time do Shakhtar.

O turco de 39 anos foi o mentor da ampla vitória sobre o AZ. Na coletiva de imprensa após a partida, perguntaram-lhe com qual técnico ele havia aprendido mais. “Aprendi muito com vários treinadores, mas principalmente com Hiddink”, respondeu ele.

Os dois trabalharam juntos quando Hiddink era técnico da seleção turca. “O comportamento dele no intervalo da partida contra a Bélgica com a nossa seleção turca foi uma lição muito importante para mim. Ele estava sempre tão calmo.”

Turan também teve palavras elogiosas para Diego Simeone. “Não tenho Iniesta, Xavi, Kroos ou Modric no meu time. Preciso convencer meus jogadores da importância da defesa e eles precisam acreditar no trabalho defensivo.”

Apesar da ampla vitória, Turan não considerou o jogo fácil. “Para ser sincero, foi uma partida difícil. Não acho que o placar reflita bem os noventa minutos. No primeiro tempo, não conseguimos jogar como queríamos contra uma formação 5-4-1. O AZ teve mais posse de bola e sua defesa de três jogadores mudava regularmente de tática, o que nos causou problemas. No segundo tempo, fomos mais agressivos”, afirmou o treinador.