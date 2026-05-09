O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comenta sobre a briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni: “Tenho orgulho deles”

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se pronunciou sobre a briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Os dois jogadores se envolveram em uma violenta briga esta semana, após a qual Valverde precisou ser levado ao hospital com um ferimento na cabeça.

“Não vou expor publicamente os jogadores. Eles não merecem isso”, afirmou Arbeloa em uma coletiva de imprensa. “Nos últimos meses e anos, eles mostraram o que significa ser jogador do Real Madrid.”

“Valverde e Tchouaméni merecem que sigamos em frente. Eles merecem a chance de continuar lutando por este clube. Tenho muito orgulho deles. Eles admitiram o erro, expressaram seu arrependimento e pediram desculpas. Para mim, isso é o suficiente.”

“Para mim, o mais importante é que o que acontece no vestiário fique no vestiário. Vazar para fora esse tipo de incidente no vestiário é como trair o Real Madrid. Trair este emblema. Esse incidente foi apenas azar. E agora precisamos deixar isso para trás.”

Na noite de quinta-feira, Valverde já havia reagido, por meio de um comunicado no Instagram, às notícias de que havia sofrido um ferimento na cabeça. Ele indicou que isso não foi causado diretamente por Tchouaméni, mas porque, durante a briga, ele acidentalmente bateu em uma mesa.

Na sexta-feira, o Real Madrid anunciou que Tchouaméni e Valverde “se sentem totalmente culpados” e pediram desculpas, tanto um ao outro quanto ao resto do clube. Além disso, receberam uma multa de 500 mil euros do Real Madrid.

No domingo à noite, o Real Madrid enfrenta o FC Barcelona. Promete ser um confronto histórico: basta um empate para o Barcelona se sagrar campeão. Tchouaméni integra a seleção do Real Madrid, enquanto Valverde fica de fora devido ao ferimento na cabeça.