"O Racing Santander não veio a Barcelona para passear, mas sim para provocar a surpresa". Com essas palavras cheias de desafio e entusiasmo, José Alberto López, técnico da equipe cântabra, lançou seu recado 24 horas antes do aguardado confronto contra o líder de LaLiga, o Barcelona, nesta quarta-feira, no estádio Camp Nou.

Em entrevista coletiva concedida após a última sessão de treinos, o treinador admitiu sua grande empolgação com essa partida excepcional, afirmando: "Temos uma missão com a qual todos sonhamos desde pequenos: jogar em estádios como o de amanhã. É uma partida muito difícil fora de casa, dado o nível atual do Barcelona, mas vamos tentar ser corajosos, mostrar nossas qualidades habituais e ter ousadia".

O Racing chega ao duelo em condições difíceis, pois não conta com André Almeida por suspensão, além da dupla Simón Eriksson e Andrés Martín devido a lesão, mas se apoia na lembrança da partida da Copa do Rei, na qual pressionou o Barcelona até os últimos instantes.

Apesar disso, José Alberto acredita que o confronto de quarta-feira será completamente diferente: "Não será nada parecido com aquela partida. Aquela foi uma partida que durou 90 minutos, já agora é um jogo do campeonato".

Nem titulares nem reservas: o enigma da escalação

O treinador asturiano recusou-se a revelar qualquer detalhe sobre possíveis mudanças em sua escalação, afirmando que sua filosofia não reconhece o princípio de jogador titular e reserva.

E disse: "Não existem jogadores titulares ou reservas, mas sim um desempenho que se mede pelo desempenho, e nós o analisamos e tomamos as decisões com base nisso. Pensar em mudanças ao enfrentar o melhor time ou um dos melhores do mundo é algo complicado, mas vamos tomar as decisões e escolher os jogadores que acreditamos ser os mais adequados para surpreendê-los. Não vamos revelar nada".

Elogios a Flick: "Não te dão um instante de descanso"

O técnico do Racing não poupou elogios ao time de Hansi Flick, explicando a diferença entre o Barcelona e os demais grandes: "Eles têm opções ofensivas variadas que lhes permitem te causar dano, e defensivamente pressionam você fortemente após perder a bola. Parece que não te dão um instante de descanso, e essa é a diferença entre eles e as outras equipes do mesmo nível. Precisamos estar extremamente atentos, especialmente quando perdemos a bola".

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Ele encerrou sua fala definindo a chave para resistir no Camp Nou: "Eles sempre jogam da maneira que querem. Precisamos estar em alto nível como equipe, fazer um esforço enorme e demonstrar solidariedade, e defensivamente devemos tentar defender o mais longe possível de nosso gol".