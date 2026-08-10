O técnico do Olympique de Marseille aumenta as especulações sobre o futuro de Aguerd

O Olympique de Marseille não fechou as portas para a saída do internacional marroquino Nayef Aguerd durante a janela de transferências de verão, apesar de o zagueiro continuar nos planos do técnico Bruno Genesio até o momento.

Genesio revelou que o futuro de Aguerd ainda está em discussão, em meio a negociações em andamento sobre a possibilidade de sua transferência para outro clube, ao mesmo tempo em que reafirmou sua vontade de contar com o jogador e a capacidade deste de ajudar a equipe caso permaneça no elenco.

O site marroquino Botola reproduziu as declarações do treinador do Marseille sobre o internacional marroquino, em que afirmou: "Aguerd? Ele ainda está conosco, mas há negociações sobre a sua saída. Vocês sabem que eu conto com ele, e ele pode nos oferecer muito".

Genesio também abordou a ausência do zagueiro marroquino de suas escolhas no período recente, esclarecendo que Aguerd recuperou sua condição de jogo após se recuperar da lesão, e que o fator físico não é a única explicação para a sua não participação.

E acrescentou: "Ele voltou da lesão, mas esse não é o motivo da sua ausência".

As declarações de Genesio coincidiram com a continuidade das notícias que ligam Aguerd a uma transferência para a Real Sociedad, com as negociações se aproximando da fase decisiva, à espera de um acordo final sobre os termos do negócio.

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