De um jogador que enfrentou uma crise psicológica e tirou uma pausa no Barcelona a um astro que faz a diferença no Liverpool com um passe de calcanhar. Eis a história de um novo renascimento, protagonizada pelo uruguaio Ronald Araújo, que roubou os holofotes no clássico contra o Atlético de Madrid.

Araújo, emprestado pelo Barcelona ao Liverpool com opção de compra por 55 milhões de euros, foi um dos principais destaques do Liverpool na emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na última quarta-feira, depois de dar a assistência para o gol de empate de Szoboszlai com um passe mágico de calcanhar, confirmando seu forte início e se impondo como peça fundamental no elenco da equipe.

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, elogiou o grande papel que seu zagueiro vem desempenhando nas primeiras semanas, especialmente depois de tê-lo utilizado na posição de lateral-direito nas duas partidas em que atuou como titular.

Iraola disse, em declarações reproduzidas pelo espanhol "Mundo Deportivo": "Acho que Ronald está acostumado a jogar em partidas importantes. Ele está acostumado a jogar a Liga dos Campeões, a disputar títulos e a atuar por um grande clube. Seu desempenho de destaque também o ajuda".

O treinador espanhol acrescentou, elogiando a versatilidade do jogador: "Nas partidas contra Nottingham Forest e Newcastle, era difícil que ele começasse como reserva na zaga central, mas ele entrou e teve uma boa atuação, e marcamos um gol com ele em campo. Talvez isso lhe tenha dado confiança e, quando teve a oportunidade de jogar como titular, mesmo numa posição em que já havia atuado, ainda que não seja a sua habitual, ele teve uma atuação brilhante".

Iraola revelou o lado humano da adaptação de Araújo, após um ano difícil no Barcelona, no qual foi obrigado a tirar uma pausa para tratar de um problema de saúde psicológica.

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E explicou: "Para ele, talvez o maior desafio tenha sido o idioma, pois ele não fala inglês, então adaptar-se a um novo país é algo difícil às vezes. Mas ele conta com um bom apoio no vestiário".

E concluiu: "Acho que essa mudança, mesmo que seja apenas uma mudança psicológica, o ajudou muito, tendo em vista que ele joga pelo Barcelona há muitos anos, e acho que ele precisava desse tipo de mudança".