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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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O técnico do Levante ironiza após os quatro gols do Barcelona: "Não podemos tapar o sol"

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
Espanha

Declaração impactante!

O português Luís Castro, treinador do Levante, expressou seu orgulho pela atuação dos jogadores apesar da derrota diante do Barcelona, afirmando que sua equipe fez uma partida forte e teria sido capaz de sair com um resultado diferente, depois de criar um grande número de chances contra o líder do Campeonato Espanhol.

Castro afirmou que a mudança tática que fez durante a partida foi eficaz, ressaltando que o Levante criou o maior número de chances contra o Barcelona em comparação com todos os demais adversários nesta temporada. Ele também abordou o impacto do calor e da secura do gramado do estádio Ciutat de València, uma vez que a partida foi realizada às 16h15.

Castro comentou sobre a situação do gramado: "Nós o regamos, mas se há quem sofra com o calor intenso nas arquibancadas, não podemos bloquear o sol", explicando que o clube cortou a grama e regou o campo antes da partida, porque não deseja conquistar vitórias em um gramado ruim.

E acrescentou: "O gramado está em muito boas condições para uma equipe que trocou a grama de seu estádio no início da temporada e jogou em outros campos cuja grama era muito pior. Viemos até aqui ontem porque queríamos que o gramado estivesse em boas condições".

E prosseguiu, em tom irônico: "Há uma coisa que o Levante ainda é incapaz de fazer, embora vá tentar da próxima vez: bloquear o sol. Você joga em Valência às 16h, e isso é impossível. Os jogadores nos disseram que, quando saíram, o sol estava muito abrasador, e a grama seca em dois minutos. O que vamos fazer?".

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Sobre sua reação após sofrer o terceiro gol, o treinador do Levante explicou: "Estávamos conversando com os jogadores sobre como criávamos chances. Se tivéssemos marcado outro gol, teria aumentado suas dúvidas, e foi o que aconteceu".

Ele apontou que as mudanças ofensivas vieram com o objetivo de aumentar a pressão sobre o Barcelona, dizendo: "Fizemos algumas mudanças no ataque porque sabíamos que são jogadores capazes de causar problemas. Iván teve 3 excelentes chances e aproveitou uma delas. Sabíamos que pressionaríamos um pouco mais com os jogadores reservas, porque estavam mais dispostos, e as mudanças foram feitas para tentar alcançar um resultado melhor".

Castro recusou considerar a derrota um golpe forte para o vestiário, afirmando que sua equipe vivia uma sequência positiva antes do confronto com o Barcelona: "Derrotas são derrotas, mas nós sofremos porque almejávamos mais. Queríamos jogar para vencer porque o Barcelona é uma equipe muito grande".

E acrescentou: "Tínhamos disputado 8 partidas seguidas sem derrota, vencemos 7 delas. É doloroso porque queríamos vencer, mas também sabemos que demos o nosso melhor. Sempre digo aos jogadores: se vocês deram tudo o que estava ao seu alcance, não posso lhes pedir mais do que isso".

O treinador português elogiou a torcida do Levante e a atmosfera do estádio Ciutat, dizendo: "Estou acostumado com o estádio Ciutat. Mais uma vez, a atuação foi impressionante, e isso já não é mais surpresa para mim. Disputamos sete partidas sem derrota, e eles estão sempre presentes em nossas mentes".

E prosseguiu: "Eles reconheceram que a equipe deu tudo o que estava ao seu alcance e defendeu o escudo até o fim, e, mais uma vez, a atuação foi excelente".

Sobre a superioridade do Barcelona no placar apesar das chances que sua equipe criou, Castro disse: "Se você não marca gols, perde por cinco a zero. Encerramos a partida com mais finalizações do que eles e com chances claras de gol. Foi uma atuação que merecia a vitória, mas há detalhes sutis, pois algumas finalizações entram na meta e outras não. Eles foram extremamente decisivos".

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