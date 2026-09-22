O técnico do Kuwait faz uma confissão dolorosa e revela o que busca diante da Arábia Saudita

A seleção do Kuwait enfrenta um teste difícil ao encarar sua similar da Arábia Saudita no estádio Al-Inma, pela primeira rodada da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", em um confronto que carrega muitos cálculos para a seleção kuwaitiana, que busca provar que uma nova fase já começou de fato sob o comando do português Hélio Sousa.

Apesar de Sousa reconhecer as diferenças de experiência e potencial entre as duas seleções, ele afirmou que o Kuwait não entrará no torneio apenas para participar, ressaltando que o objetivo é competir pelo título e continuar a construção de uma seleção capaz de enfrentar as equipes mais fortes e conquistar vitórias.

O português Hélio Sousa, treinador da seleção do Kuwait, afirmou que sua equipe vive um clima positivo antes do aguardado confronto diante da seleção da Arábia Saudita, apontando que os preparativos para o torneio começaram cedo e seguem conforme o plano estabelecido.

Sousa disse, durante a entrevista coletiva antes da partida: "O clima geral é bom, começamos a preparação no dia 7 de setembro, disputamos vários jogos preparatórios, o período de treinamentos foi bom, tudo está indo bem aqui em Jidá, e estamos nos preparando da melhor forma para o confronto de abertura. Estamos gratos pela boa hospitalidade e generosidade que recebemos aqui, o campo de treinamento é ótimo e todas as instalações são excelentes".

Um projeto longo para construir uma nova seleção

O treinador português explicou que o trabalho com a seleção do Kuwait não está ligado apenas à competição na Copa do Golfo 27, mas se estende a um projeto maior que visa preparar a equipe para os desafios futuros, encabeçados pela Copa da Ásia.

Ele disse: "Estamos construindo uma equipe para competir na próxima Copa da Ásia, e tudo o que fazemos segue nessa direção. Nós nos preparamos sempre para conquistar a vitória no próximo confronto, e não sabemos o que vai acontecer, mas trabalhamos nas ideias e na tática que queremos aplicar".

E continuou: "Enfrentaremos adversários fortes, e queremos nos preparar bem para o que vier depois. Jogar contra qualquer equipe e em qualquer campo, essa é a mentalidade que queremos e para a qual nos preparamos".

Sousa ressaltou que a seleção do Kuwait deu passos importantes no processo de evolução, dizendo: "Evoluímos muito, e queremos nos tornar mais fortes".

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Não me importo com o ranking da Fifa

O português falou sobre as diferenças no ranking das seleções, afirmando que a posição do Kuwait no cenário mundial não representa uma prioridade para ele, e que o foco está em desenvolver a equipe e conquistar vitórias.

O treinador da seleção do Kuwait disse: "Estamos nos preparando para chegar ao alto nível, e quando você vê a seleção do Kuwait na temporada passada e vê a situação atual, você consegue perceber a evolução. Ainda estamos construindo".

E acrescentou: "Não me importo com a posição no ranking da Fifa nem com a superioridade das seleções que competem conosco, queremos vencer, evoluir e ser a melhor versão a cada dia, e é isso que fazemos com os jogadores. Existem diferentes formas de jogar, e isso precisa de tempo, e nós estamos fazendo isso".

Sousa apontou que o futebol kuwaitiano passou por um período difícil ao longo dos últimos anos, depois de a seleção ter se afastado da competição por um tempo, afirmando que a comissão técnica trabalha atualmente na construção de uma nova identidade e na volta da equipe ao patamar que ele acredita que ela merece.

Ele disse: "O Kuwait passou por alguns problemas, tendo ficado anos ausente da competição, e agora estamos trabalhando em uma nova identidade e em uma nova forma de chegar ao lugar que merecemos. Os jogadores realizam o melhor trabalho, e queremos garantir estabilidade e conforto para eles, para que cresçam e evoluam a fim de apresentar melhores níveis, e é nisso que trabalhamos".

Sobre o confronto com a Arábia Saudita, o treinador português disse: "Enfrentaremos a Arábia Saudita, que tem uma história longa e forte nesta competição, e cada seleção tem momentos diferentes, e queremos estar melhores no confronto de amanhã".

Sousa reconhece a diferença de experiência

O treinador do Kuwait reconheceu a existência de uma diferença de experiência entre os jogadores de sua equipe e algumas das seleções que competem no grupo, apontando que a Arábia Saudita e o Iraque têm a experiência de participar da Copa do Mundo, o que lhes dá uma vivência diferente no cenário internacional.

Ele disse: "Sabemos que nossa experiência é diferente da Arábia Saudita e do Iraque, que jogaram na Copa do Mundo, e isso lhes dá uma condição diferente, porque suas vivências são diferentes. Mas nossa seleção cresce e evolui, e queremos dar passos mais rápidos, temos uma mentalidade muito boa, e queremos que o torneio comece para mostrar a todos aonde chegamos".

Sobre os pontos fracos que identificou na seleção da Arábia Saudita, e que espera aproveitar durante a partida, Sousa recusou-se a revelar os detalhes táticos nos quais vai se apoiar, mas afirmou que sua equipe entrará na partida em busca de obter vantagem sobre o adversário.

Ele disse: "A equipe saudita é muito forte, e queremos mostrar como podemos tirar proveito de algumas características. Vamos conversar com os jogadores, queremos obter essa superioridade e vantagem, e podemos falar sobre isso mais tarde".

Ao mesmo tempo, Sousa elogiou a seleção da Arábia Saudita e o campeonato local, dizendo: "De modo geral, não podemos negar a força da seleção da Arábia Saudita, eles têm experiência internacional e têm um campeonato forte que se assemelha às ligas mundiais, e isso é algo maravilhoso".

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O Kuwait não quer apenas participar

O treinador português afirmou que a seleção do Kuwait não encarará a Copa do Golfo 27 como uma mera etapa de preparação, ressaltando que seu objetivo é competir com todas as seleções presentes no torneio.

Ele disse: "Não queremos chegar ao torneio apenas para participar, queremos competir com todos. Desde o meu primeiro dia com a seleção, trabalhamos para construir uma equipe capaz de vencer qualquer adversário".

Ele explicou que o confronto com a Arábia Saudita carrega desafios adicionais, por ser disputado em solo da seleção saudita e diante de sua torcida, dizendo: "Enfrentaremos uma seleção que joga em casa, entre sua torcida e em uma grande ocasião, eles têm um grande impulso, e precisamos estar preparados para isso".

Ele fez referência ao legado histórico do Kuwait na competição do Golfo, dizendo: "Somos quem mais conquistou o título desta competição, temos muitos desafios, e devemos evoluir sempre".

Sousa encerrou sua fala ressaltando que as conquistas do passado representam motivo de orgulho, mas não significam que a seleção chegou ao nível que almeja, dizendo: "Estamos em 2026, e temos orgulho do que conquistamos no passado, mas ainda não chegamos ao nível que queremos, e o que é bom é que estamos indo na melhor direção".

Al-Hajri relembra a surpresa da Copa de 2022

Por sua vez, Fahad Al-Hajri, jogador da seleção do Kuwait, afirmou que sua equipe aspira a disputar um torneio marcante, ao mesmo tempo em que agradeceu ao Reino da Arábia Saudita pela boa recepção e hospitalidade.

Al-Hajri disse, durante a entrevista coletiva: "Agradeço profundamente ao Reino pela boa hospitalidade e consideração, pois desde o nosso primeiro dia em Jidá sentimos isso, e isso não é estranho para eles, e esperamos um torneio maravilhoso sob todos os aspectos".

O jogador da seleção kuwaitiana ressaltou que a seleção de seu país possui um grande legado na Copa do Golfo, afirmando que o objetivo em cada participação é competir pelo título.

Ele disse: "Temos um grande legado na competição do Golfo, e sempre que participamos nosso objetivo é conquistar o título. Vamos jogar em um grupo forte, e a Arábia Saudita e o Iraque jogaram na Copa do Mundo, o confronto de abertura é difícil e importante, e estamos aqui para conquistar o título".

Al-Hajri apontou a dificuldade do primeiro confronto, citando a surpresa que a seleção da Arábia Saudita conquistou diante da Argentina na Copa do Mundo de 2022.

Ele disse: "O primeiro confronto é sempre difícil, e o que aconteceu na Copa de 2022, quando a Arábia Saudita venceu a Argentina, é prova disso, e isso nos deixou felizes".

Ele encerrou suas declarações ressaltando seu grande respeito pelo futebol saudita, dizendo: "O Campeonato Saudita é forte, e nutrimos um grande respeito por eles, e amanhã seremos capazes de enfrentar a seleção da Arábia Saudita e conquistar a vitória".

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