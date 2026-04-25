Robin van Persie está muito satisfeito com a parceria e espera permanecer por mais tempo no Feyenoord

Robin van Persie está muito satisfeito com a parceria com Dick Advocaat, conforme declarou durante a coletiva de imprensa após a partida contra o FC Groningen. O técnico gostaria, portanto, de dar continuidade a essa parceria na próxima temporada.

No De Kuip, o Feyenoord venceu o FC Groningen por 3 a 1 na tarde de sábado. Com essa vitória, os rotterdames avançam na disputa pela cobiçada segunda colocação na VriendenLoterij Eredivisie.

Desde março, Advocaat desempenha uma função consultiva em Roterdã. O técnico de 78 anos, natural de Haia, não fica no banco nos dias de jogo, mas atua principalmente como conselheiro. Van Persie está, portanto, muito satisfeito com essa colaboração.

“Na verdade, falo com o Dick diariamente, mesmo quando ele não está presente. Ligamos quase todos os dias e conversamos sobre tudo e qualquer coisa”, começa Van Persie. “É exatamente como faço com minha comissão técnica.”

“Nisso, o Dick contribui de uma maneira descontraída e divertida. Ele faz perguntas críticas e pensa junto conosco. Eu gosto muito disso”, continua ele. Anteriormente, Van Persie também havia indicado à ESPN que o experiente treinador desempenha um papel importante no estilo de jogo, em que o Feyenoord parece estar um pouco mais compacto em relação às partidas anteriores.

“Dick certamente tem um papel nisso, mas minha comissão técnica e os jogadores também. Treinamos todos os tipos de cenários e discutimos com os jogadores o que deve ser feito”, disse Van Persie sobre o impacto de Advocaat.

Se depender de Van Persie, o técnico de Haia continuará, portanto, na próxima temporada no atual segundo colocado da Eredivisie. “Se depender de mim, sim. Eu acharia ótimo”, conclui ele.