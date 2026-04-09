O técnico do AZ, Leeroy Echteld, queria, na verdade, escalar outro titular contra o Shakhtar Donetsk: “Mas ele chegou atrasado”

Leeroy Echteld queria, na verdade, escalar Ro-Zangelo Daal como titular na partida da Conference League entre o AZ e o Shakhtar Donetsk. No entanto, o atacante chegou atrasado e, por isso, terá que se contentar com um papel de reserva.

Antes do jogo, a Ziggo Sport destaca, entre outras coisas, que Daal, que está em boa forma, não vai jogar. Ibrahim Sadiq, aliás, começa como ponta esquerda do time de Alkmaar nas quartas de final da Conference League.

Echteld explica o motivo. “No início da temporada, combinamos algumas regras entre nós. A primeira regra é que você dê cem por cento de si”, começa ele.

“Eu entendo perfeitamente que eles não compreendam isso de uma vez só. Tenho que explicar a eles o que exatamente quero dizer com isso. Aos poucos, isso vai melhorando. Dá para ver no treino que a intensidade, o envolvimento e a garra estão aumentando. A regra seguinte é que eles cheguem na hora certa. E se você se atrasar, não há mais volta.”

Com isso, o treinador confirma que Daal não está no time titular por uma questão disciplinar. O repórter Sam van Royen menciona que Echteld ainda falou com seus jogadores no treino de quarta-feira e quer saber se isso teve a ver com o atraso de Daal.

“Não, isso foi sobre outra pessoa”, responde Echteld. “Então, na verdade, é muito chato que isso ainda aconteça nesta fase, porque é algo que você não quer de jeito nenhum. Ontem eu mencionei isso, e hoje acontece de novo. Então, tenho que levar isso adiante.”

Shakhtar Donetsk e AZ entram em campo na quinta-feira à noite, às 21h. Devido à guerra na Ucrânia, a partida será disputada em Cracóvia, na Polônia.

Escalação do AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Van Duijl, De Wit; Mijnans, Smit; Patati, Parrott, Sadiq.