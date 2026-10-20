O técnico do Al-Ahli saudita no olho do furacão: comemoração chocante incendeia os ânimos!

Os dois gols do ucraniano Artem Bondarenko nas redes do Al-Feiha não foram suficientes para acalmar os ânimos dentro do Al-Ahli saudita, depois que os momentos de comemoração do técnico holandês Marino Pusic pelos gols de sua equipe se transformaram em alvo de polêmica entre os torcedores, após a emocionante vitória por 3 a 2, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

As reações de Pusic tomaram conta da cena, depois que os torcedores do Al-Ahli notaram a diferença em suas expressões ao marcar Bondarenko seus dois gols, em comparação com a calma demonstrada após o gol de Firas Al-Buraikan na mesma partida, dando início a uma onda de questionamentos sobre o significado daquelas imagens, que se espalharam amplamente pela plataforma "X".

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Essa comparação veio em um momento delicado para Bondarenko, que vinha sendo alvo de críticas no período recente por não apresentar o desempenho esperado dele desde sua chegada ao Al-Ahli, antes de conseguir marcar o primeiro e o terceiro gol diante do Al-Feiha, dando ao seu time um importante impulso ofensivo em um confronto repleto de emoção.

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O brilho do jogador ucraniano voltou a colocar os holofotes sobre a posição de Pusic em relação a ele, especialmente com a circulação de críticas anteriores a respeito do apoio do técnico à contratação do atleta, o que fez com que suas comemorações pelos dois gols ficassem sob a lupa, em meio a uma reação dos torcedores dividida entre os que viram em suas reações algo que merecia atenção e os que as consideraram meras manifestações naturais impostas pelo clima da partida.

A polêmica não parou nos limites da comemoração, mas se estendeu aos questionamentos sobre a forma como o técnico holandês lida com seus jogadores, e o quanto isso reflete em sua relação com os torcedores, que acompanham de perto suas escolhas técnicas e o nível dos elementos estrangeiros, diante de sua expectativa de ver o Al-Ahli apresentar um desempenho mais convincente e estável na próxima fase.

Ainda assim, as diferenças na comemoração por si só não bastam para comprovar a existência de uma preferência de Pusic por Bondarenko em detrimento de Al-Buraikan, já que as reações podem estar ligadas à natureza do momento e ao contexto em que os gols foram marcados, mas a comparação em circulação revela o grau de escrutínio dos torcedores sobre as atitudes do técnico, e confirma que os dois gols do ucraniano, apesar de sua importância para garantir a vitória sobre o Al-Feiha, abriram uma nova porta para a polêmica em vez de encerrar o capítulo das críticas.