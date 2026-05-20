O técnico do Ajax, Óscar García, tem más notícias na véspera do confronto decisivo contra o FC Groningen

O Ajax enfrentará o FC Groningen na noite de quinta-feira sem Josip Sutalo, Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu. Foi o que anunciou o técnico espanhol durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida da repescagem contra o FC Groningen.

Na noite de quinta-feira, Ajax e FC Groningen entram em campo às 18h45 no Kras Stadion, casa do FC Volendam. O quinto e o nono colocados da VriendenLoterij Eredivisie se enfrentam na semifinal dos playoffs para a Conference League.

García, no entanto, terá que se virar em Volendam, especialmente na defesa, já que não poderá contar com três jogadores. Segundo o técnico interino, esses jogadores tiveram uma recaída e nenhum dos três estará disponível na noite de quinta-feira.

Com essas ausências, surge também a dúvida se isso poderia ter alguma relação com a Copa do Mundo que se aproxima. Afinal, os três jogadores foram convocados para a fase final deste verão.

García, porém, não quer saber disso. “Não acredito nessas estatísticas. Talvez seja uma coincidência que justamente esses jogadores estejam lesionados agora”, afirmou o técnico espanhol.

Apesar das muitas ausências, García encara a partida com otimismo. “Ainda temos uma chance de chegar às competições europeias. Não podemos deixar essa chance escapar”, começa ele.

Sua missão para os jogadores é, de qualquer forma, clara, assim como sua ambição. “Também disse aos jogadores que é um privilégio jogar pelo Ajax e que muitas pessoas gostariam de estar no lugar deles. A Conference League também pode ser uma competição muito interessante para o Ajax, na qual o time poderia disputar o título. A motivação não pode faltar”, conclui o técnico interino.