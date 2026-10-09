O técnico do Ajax, Míchel, tem grandes problemas na defesa: três jogadores não estão disponíveis contra o NEC

O Ajax não poderá contar no próximo sábado com Anton Gaaei, Caio Henrique, Steven Berghuis, Kasper Dolberg e Daley Blind, como disse o técnico Míchel na entrevista coletiva antes da partida contra o NEC.

O fato de Dolberg estar fora é algo natural. O atacante dinamarquês rompeu o ligamento cruzado pela seleção nacional na semana passada e passou por cirurgia. Ele está bem, mas não voltará a jogar nesta temporada.

Berghuis, segundo Míchel, está “sentindo sua antiga lesão”. O atacante do Ajax já havia perdido muitas partidas na temporada passada por causa de uma lesão nas costas.

Uma lesão nas costas também é o que mantém Daley Blind fora de ação neste momento. O defensor já está há semanas sem poder atuar pelo Ajax, mas está no caminho da recuperação, afirmou o treinador dos Amsterdammers.

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Gaaei também não jogará pelo Ajax no sábado. O lateral-direito dinamarquês está com dores no joelho. O técnico espanhol do clube também não sabe exatamente o que está acontecendo. “Precisa de mais exames.”

Caio Henrique, por sua vez, está com um problema na coxa. O lateral-esquerdo, que chegou no último verão por dez milhões de euros vindo do AS Monaco, ainda entrou por vinte minutos contra o Excelsior (2 a 2) antes da pausa para a data Fifa.

Sobre Aaron Bouwman, Míchel tem boas notícias. O jovem defensor estava fora com uma lesão na costela após a pancada de Ruben van Bommel no duelo com o PSV (1 a 3), mas está totalmente recuperado. Simon Andringa e Yves Bissouma também estão à disposição.