O técnico do Ajax, Míchel, explica por que Tolu teve de dar lugar a Dolberg após uma hora de jogo

Tolu Arokodare marcou no sábado contra o PSV, mas não ficou em campo durante os 90 minutos na Johan Cruijff ArenA. O técnico do Ajax, Míchel, explicou à ESPN por que o centroavante grandalhão foi substituído depois de uma hora por Kasper Dolberg.

"Por falta de energia", explicou o treinador espanhol após a partida sobre a saída de Tolu no momento em que o Ajax estava em desvantagem por 2 a 1 no clássico da Eredivisie.

"Tolu é um jogador que tem o apoio de todos nós. Talvez ele não tenha atingido seu melhor nível. Precisávamos de pernas frescas para pressionar e para tentar buscar a profundidade. Foi isso que tentei depois com Leonardo e Dolberg. Acho que são dois jogadores fantásticos", acrescentou Míchel à sua análise sobre Ajax x PSV.

Míchel tentou fazer a diferença fazendo seus jogadores buscarem a profundidade contra os zagueiros centrais do PSV. "Hoje (sábado, redação) isso não deu certo. Mas as substituições servem para que o time possa continuar brigando cem por cento. Por isso as fizemos."

O técnico do Ajax queria que Tolu funcionasse realmente como referência desde o início. "Ele precisava nos permitir segurar a bola, para que pudéssemos jogar como equipe. Mas suas primeiras ações não me agradaram."

"Eu sou sempre muito passional, e ele também. À beira do campo vemos tudo com muito mais clareza. Pedi ao Tolu que colocasse mais determinação e energia em suas ações", afirmou o técnico derrotado.

Dolberg também não conseguiu fazer a diferença na reta final. O PSV marcou mais uma vez nos acréscimos e deixou Amsterdã com uma vitória por 3 a 1.