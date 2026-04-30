O técnico do Ajax, García, está deixando alguém de fora? “Dizem que eu mereço mais oportunidades”

Abdellah Ouazane abriu o jogo em uma entrevista detalhada ao De Telegraaf sobre sua transferência frustrada para o Real Madrid. Ele também falou sobre suas chances no time principal do Ajax.

No verão passado, Ouazane parecia estar prestes a fazer a mudança de Amsterdã para Madri. Ele havia chamado a atenção do grande clube madrilenho durante uma Copa do Mundo juvenil com o Marrocos.

“Foi uma enorme decepção. É nesse momento que você percebe como funciona o mundo do futebol”, diz ele ao falar sobre a transferência que não deu certo. Ouazane não passou nos exames médicos e acabou assinando contrato para permanecer por mais tempo no Ajax.

“Recebi tantas perguntas sobre isso nas redes sociais. Desliguei meu celular e me concentrei no Jong Ajax”, conclui o jovem talento de 17 anos.

Ouazane fez sua estreia na equipe principal do Ajax nesta temporada. Na vitória por 2 a 7 sobre o Excelsior Maassluis na Eurojackpot KNVB Beker, ele jogou por 26 minutos.

Na Keuken Kampioen Divisie, o total após 24 partidas é de quatro gols e seis assistências. Em especial, seu gol maravilhoso contra o FC Den Bosch (vitória por 3 a 2) se destacou.

No entanto, ele não passou dos 26 minutos nesta temporada. “As pessoas dizem que eu mereço mais oportunidades na equipe principal, mas para mim é importante ter um bom desempenho no Jong Ajax. Tenho que ser o melhor em campo todas as semanas”, afirmou o meio-campista de 17 anos.