O técnico da Tunísia choca a todos: esta seleção não terá sucesso nem que seja treinada por Guardiola

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A seleção da Tunísia levou um tapa estrondoso diante da vizinha Líbia, após cair em casa por dois gols a zero, em um resultado que não se limitou a complicar as contas da Tunísia nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, mas abriu a porta para questionamentos duros sobre a realidade do futebol tunisiano, em meio a confissões chocantes do técnico Moïn Chaabani, que considera que a crise ultrapassa os limites das capacidades técnicas e dos nomes presentes no banco de reservas.

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A seleção da Líbia conquistou uma vitória histórica diante da anfitriã Tunísia, no confronto que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio Taïeb Mhiri, na cidade de Sfax, pela terceira rodada do Grupo 8 das eliminatórias para a fase final da Copa Africana de Nações de 2027.

A derrota colocou a seleção da Tunísia em uma situação extremamente complicada, com seu saldo estacionado em dois pontos após três jogos, fruto de dois empates e uma derrota, ocupando a última colocação do grupo, enquanto a seleção da Líbia elevou sua pontuação para 4 pontos, liderando provisoriamente a classificação, à espera do resultado do confronto entre Uganda e Botsuana.

O embate entre as duas seleções está marcado para se repetir no dia 17 de novembro, na Líbia, pela quarta rodada, em uma partida que ganha importância excepcional e pode ser um ponto de virada na corrida pela classificação, tanto para os donos da casa, que almejam confirmar sua superioridade, quanto para os tunisianos, agora obrigados a reagir rapidamente para salvar sua situação.

Chaabani abre o fogo: o problema está na mentalidade

Mouine Chaabani, diretor técnico da seleção da Tunísia, não escondeu sua frustração após a queda diante da Líbia, saindo com declarações contundentes durante a coletiva de imprensa que se seguiu à partida, responsabilizando a mentalidade predominante por boa parte da crise que o futebol tunisiano atravessa.

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Chaabani afirmou: "Quando você sai e vê como as coisas funcionam em outros países, percebe que a mentalidade é a coisa mais importante no futebol". E acrescentou em tom categórico: "O problema atual é um problema de mentalidade. Essa seleção não terá sucesso nem que você traga o Guardiola nas circunstâncias atuais e com a mentalidade atual".

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As declarações do treinador tunisiano refletem o tamanho da frustração deixada pela derrota, sobretudo por ter vindo em casa e diante de sua torcida, em um confronto contra a vizinha Líbia, que nunca havia conseguido vencer a Tunísia quando atuava como visitante.

Ao que parece, Chaabani quis transmitir uma mensagem que vai além do resultado, no sentido de que trocar de treinador ou recorrer a grandes nomes do comando técnico não será suficiente para corrigir a situação, a menos que a mentalidade e as condições que cercam a seleção mudem, o que coloca o futebol tunisiano diante de um desafio que ultrapassa os aspectos técnicos e táticos.

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Queda histórica encerra 25 anos de resistência

A derrota da Tunísia para a Líbia não foi apenas mais um tropeço no percurso das eliminatórias, mas trouxe números negativos inéditos na história das participações da Tunísia nas eliminatórias continentais.

A derrota por dois gols a zero tornou-se a maior derrota sofrida pela seleção tunisiana em casa em termos de saldo de gols nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, e a partida marcou também a primeira vez em que a equipe ficou atrás por dois gols de diferença em um confronto em seu estádio na história de suas participações nas eliminatórias.

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O resultado encerrou uma sequência de resistência que durou mais de 25 anos, período em que a seleção tunisiana não havia sido derrotada por dois gols de diferença nas eliminatórias continentais, já que sua última queda com esse placar remonta a 24 de março de 2001, quando perdeu para o Marrocos por dois gols a zero na capital, Rabat.

E os números negativos não pararam por aí, pois a seleção tunisiana registrou o pior início de sua história nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações, ao fracassar em conquistar qualquer vitória nas três primeiras partidas, pela primeira vez na história, contentando-se com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos dos 9 pontos possíveis.

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A Líbia escreve a história e a Tunísia enfrenta o fantasma da ausência

A vitória líbia ganhou importância redobrada, depois que a seleção visitante quebrou um tabu histórico diante da Tunísia, conquistando um triunfo que nunca havia registrado ao enfrentar a Tunísia em seu território, dando aos seus jogadores um grande impulso moral antes da aguardada partida de volta.

Em contrapartida, a seleção tunisiana se vê diante de um risco real, depois que seu notável histórico continental se transformou em um fardo adicional com a complicação das contas da classificação.

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A seleção tunisiana não ficava de fora da fase final da Copa Africana de Nações desde a edição de 1994, que sediou em casa, quando chegou à partida final antes da derrota para a Nigéria, mantendo a partir daí sua presença em 17 edições consecutivas, em um recorde que reflete sua continuidade na competição continental.

A Tunísia já conquistou o título uma vez, quando sediou o torneio em 2004, além de possuir um vasto histórico de participações continentais, somando 22 participações nas fases finais.

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Do outro lado, a chegada à partida final em 1982 continua sendo a maior conquista na história da seleção da Líbia, quando perdeu para Gana nos pênaltis.

E entre a ambição da Líbia de aproveitar sua vitória histórica e manter a disputa pela vaga na classificação e a pressão sobre a Tunísia, obrigada a recuperar seu equilíbrio rapidamente, o confronto de 17 de novembro parece ser mais do que apenas uma partida das eliminatórias; é um verdadeiro teste da capacidade de Chaabani e seus jogadores de superar o choque e provar que a crise da Tunísia não é maior do que sua capacidade de retornar.