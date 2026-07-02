O técnico da seleção nacional, Nagelsmann, recebe um pedido inusitado da Federação Alemã

O futuro de Julian Nagelsmann como técnico da Federação Alemã de Futebol está por um fio. Segundo a Sky Sport, após a decepcionante eliminação na Copa do Mundo, a federação recomendou urgentemente ao técnico de 38 anos que tirasse suas próprias conclusões e se demitisse.

Na quinta-feira, ocorreu em Frankfurt uma reunião de crise que durou mais de três horas e meia. Além de Nagelsmann, também participaram do encontro o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler e Hans-Joachim Watzke.

Segundo a Sky Sport, Nagelsmann apresentou, durante a reunião, uma explicação detalhada sobre as causas da eliminação precoce na Copa do Mundo. Os dirigentes teriam, em seguida, indicado que o técnico deve assumir a responsabilidade pelos resultados abaixo do esperado.

O veículo de comunicação informa ainda que Nagelsmann recebeu a opção de se demitir voluntariamente. Caso ele se recuse, a DFB pretende demiti-lo. Além disso, o técnico teria recebido uma oferta de indenização de aproximadamente sete milhões de euros e ganhou um prazo para refletir sobre a decisão.

Espera-se uma decisão definitiva até o início da próxima semana, no máximo. Neuendorf já deu a entender, após o jogo, que a eliminação é um grande revés e que a Federação Alemã não pode seguir em frente sem tomar medidas.

Enquanto isso, segundo o jornalista Ben Jacobs, a DFB já está procurando intensamente um sucessor. O repórter informa que a federação decidiu se despedir de Nagelsmann após três anos e que Jürgen Klopp é o favorito absoluto para sucedê-lo.

Klopp trabalha desde o início de 2025 no grupo Red Bull, onde ocupa um cargo de coordenação na organização de futebol. Em uma entrevista à MagentaTV, o ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool afirmou recentemente que ainda não está pensando em seu futuro e que este não é o momento certo para se pronunciar sobre o assunto.

Jacobs afirma que Klopp está, de fato, aberto à possibilidade de assumir o cargo de técnico da seleção alemã.