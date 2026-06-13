O técnico da seleção japonesa pede desculpas a todos um dia antes do confronto contra a Holanda na Copa do Mundo: "Sinto muito, de verdade"

O técnico da seleção japonesa, Hajime Moriyasu, admitiu, um dia antes do confronto contra a Holanda na Copa do Mundo, que pediu desculpas a Wataru Endo. O meio-campista do Liverpool fez de tudo para ficar em forma para a Copa do Mundo, mas Moriyasu acabou decidindo, por conta própria, retirá-lo da convocação.

Endo ficou meses afastado dos gramados devido a uma lesão persistente no pé, mas tinha boas esperanças de conseguir participar da Copa do Mundo. Em 31 de maio, ele voltou a jogar na partida amistosa contra a Islândia, na qual atuou durante um tempo.

Mesmo após essa partida, Endo ainda tinha boas esperanças de ser convocado, mas Moriyasu tomou uma decisão difícil. “Eu o incentivei a jogar o máximo possível contra a Islândia e acompanhei de perto sua condição”, cita a Voetbal International o técnico.

“Com base nisso, concluí, juntamente com a equipe médica, que seria difícil para Wataru ter um desempenho a 100% na primeira partida e durante todo o torneio.”

“É claro que ele ficou desapontado. Sinto sinceramente por ter magoado a ele, à sua família e a todos que o amam. Quero pedir desculpas a todos, mas essa decisão foi tomada no interesse da equipe e no interesse do Japão.”

Na seleção japonesa, Ko Itakura usará a braçadeira de capitão no domingo. Moriyasu tem grande consideração pelo zagueiro do Ajax: “Ko é alguém que está na equipe há anos e compreende os princípios que defendo tanto dentro quanto fora de campo, além de colocá-los em prática.”

“Além disso, o nomeei capitão porque espero que, com seu caráter, ele consiga criar um bom ambiente na equipe, comunicando-se bem com todos”, afirmou Moriyasu à Voetbal International.