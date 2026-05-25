O técnico da seleção italiana muda completamente de estratégia e convoca apenas um jogador com mais de 22 anos

Silvio Baldini decidiu dar uma guinada radical na seleção italiana. O técnico de 67 anos, que ocupa o cargo interinamente, convocou apenas um jogador nascido em 2004 para a próxima série de amistosos.

A seleção italiana voltou a ficar de fora da Copa do Mundo este ano. No final de março, a Bósnia e Herzegovina levou a melhor nos pênaltis nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Depois de 2018 e 2022, a Copa do Mundo de 2026 será, assim, o terceiro torneio mundial consecutivo do qual a Itália não participará. Em consequência da fracassada qualificação para a Copa do Mundo, Gennaro Gattuso deixou o cargo de técnico no início do mês passado.

Baldini, técnico da Seleção Sub-21 da Itália, foi então nomeado para substituir Gattuso temporariamente. Ele acaba de divulgar sua primeira convocação.

E ela está repleta de nomes desconhecidos. Na verdade: o único jogador nascido antes de 2004 e, portanto, com mais de 22 anos, é Gianluigi Donnarumma.

Com 27 anos e 81 partidas pela seleção, o goleiro do Manchester City é de longe o jogador mais experiente da convocação. É claro que ele será o capitão da equipe.

A Itália disputará no próximo mês dois amistosos contra países que também não estarão presentes na Copa do Mundo. Primeiro, o adversário será Luxemburgo, no dia 3 de junho; quatro dias depois, a Itália enfrentará a Grécia.

A seleção da Itália:

Goleiros: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Defensores: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Meio-campistas: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Atacantes: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Gênova), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).