O técnico da seleção de Portugal se pronuncia sobre os rumores de sua saída... e revela uma notícia chocante antes da estreia na Copa do Mundo

O espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, pôs fim à polêmica em torno de seu futuro com a “Brasil da Europa”, afirmando que seu foco está totalmente voltado para a Copa do Mundo de 2026, poucas horas antes do confronto contra a República Democrática do Congo, que marca a estreia da seleção portuguesa no torneio.

A seleção portuguesa, uma das principais candidatas ao título, estreia na Copa do Mundo enfrentando a República Democrática do Congo em Houston, em meio a especulações crescentes sobre o futuro de Martínez na equipe após o término de seu contrato atual.

“Não há nenhuma novidade”

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o jogo, Martínez foi questionado sobre as notícias que o ligavam a uma saída após o torneio, e ele afirmou que o assunto não merece toda essa polêmica.

O técnico espanhol disse, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Não há nenhuma notícia sobre o meu futuro. Nosso foco está em continuar o trabalho que começamos há três anos e meio. Estamos agora na Copa do Mundo após disputar 40 partidas e conquistar a Liga das Nações. Toda a nossa atenção está voltada para o torneio, por isso repito: não há nenhuma notícia”.

Elogios à fase de preparação

Martínez demonstrou total satisfação com os preparativos da seleção portuguesa antes do início das competições, destacando que a equipe atingiu o nível de preparação necessário em todos os aspectos.

Ele explicou: “Acho que o período de preparação foi perfeito em todos os aspectos. Temos apenas um problema: o Ruben Dias ainda não está totalmente pronto e, por isso, não estará disponível para a primeira partida. Não queremos arriscá-lo, especialmente porque ele continua treinando individualmente.”

E acrescentou: “Fora isso, o período foi extremamente positivo, e o nível dos treinos foi muito alto. Nos adaptamos ao fuso horário e à umidade e às temperaturas de Miami, e agora estamos prontos para disputar a partida.”

Choque com Robin Diaz

O técnico da seleção de Portugal falou sobre a situação do zagueiro Roben Diaz, explicando que a lesão que ele sofreu recentemente o deixará de fora da partida de estreia.

Martínez disse: “Rubén Díaz chegou ao estágio em boas condições, depois de ter disputado os 90 minutos completos pelo seu clube na Premier League, mas sofreu uma forte entrada durante o amistoso contra a Nigéria”.

E continuou: “Os exames médicos foram tranquilizadores, mas não é o momento certo para arriscar com um jogador tão importante como ele. Queremos que ele esteja 100% pronto para as partidas da Copa do Mundo”.

Atenção à República Democrática do Congo

Martínez se recusou a subestimar seu principal adversário no torneio, afirmando que a seleção da República Democrática do Congo possui os recursos necessários para ser um adversário difícil.

Ele disse: “Devemos respeitar muito a seleção da República Democrática do Congo. Eles têm um técnico que trabalha com a equipe há muito tempo e tiveram tempo suficiente para se preparar. Além disso, tiveram uma fase de preparação excelente e se classificaram para a Copa do Mundo depois de derrotar a Nigéria e vencer a repescagem mundial.”

E continuou: “A seleção congolesa não é um time que se limita a defender em bloco baixo, mas possui grande flexibilidade tática. As seleções africanas evoluíram muito nos últimos anos, tornaram-se mais diversificadas e contam com um grande número de jogadores que atuam nos campeonatos europeus mais fortes.”