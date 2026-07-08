O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, interrompe a entrevista após apenas doze segundos e vai embora

A Argentina protagonizou, nesta terça-feira, uma virada sensacional nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Egito. Na reta final, os sul-americanos conseguiram reverter completamente uma desvantagem de 0 a 2, chegando ao placar de 3 a 2. Isso gerou muita emoção após o jogo.

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, foi entrevistado logo após a partida, mas a entrevista não durou muito. Após cerca de doze segundos, ele interrompeu a entrevista. “Desculpem, estou muito emocionado. Que grupo incrível de jogadores é esse. Agora preciso mesmo ir.”

Mais tarde, na coletiva de imprensa, o técnico voltou a comentar sobre o jogo espetacular. “Já vivemos muitas coisas grandiosas com essa equipe. Essa partida se encaixa nessa lista. Essa equipe nunca para de lutar.”

Também para Lautaro Martínez as emoções estavam à flor da pele. Segundo o atacante, isso se deveu, entre outras coisas, às lágrimas de Lionel Messi logo após o apito final. “Quando vi o Leo chorando em campo, disse a ele que eu também tinha chorado”, afirmou Martínez. “Porque ele merece isso.”

Não só Martínez, mas também Julián Álvarez falou sobre Messi após a partida. “Leo não para de provar por que é uma lenda tão grande. Estamos todos muito felizes por estarmos na equipe com ele. Normalmente não fico tão emocionado, mas essa partida trouxe muita alegria e emoção.”

O próprio Messi também se pronunciou após a partida. “Foi muito difícil de novo, mas isso faz parte da Copa do Mundo. O que esse grupo fez é incrível. Essa equipe nunca desiste e sempre vai até o último momento. É um grande alívio termos passado de fase”, disse o capitão.

Com gols de Yasser Ibrahim e Mostafa Ziko, o Egito ainda estava com uma vantagem de 2 a 0 a um quarto de hora do fim. Mas, depois disso, Cristian Romero, Messi e Enzo Fernández garantiram a vitória da Argentina com seus gols: 3 a 2.

Nas quartas de final, os argentinos enfrentam a Suíça, que venceu a Colômbia nos pênaltis. Essa partida começa às 03h00 da madrugada de sábado para domingo.