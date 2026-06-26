O técnico da Portugal fala sobre o sonho da Copa do Mundo... e revela sua previsão sobre a trajetória da Argentina

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, falou sobre o aguardado confronto entre sua equipe e a Colômbia, no domingo, às 2h30 da manhã, horário de Meca, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Colômbia garantiu a classificação para a segunda fase ao conquistar a pontuação máxima no Grupo 11, com 6 pontos, enquanto a Portugal ocupa o segundo lugar, com 4 pontos, e busca garantir a vaga para as oitavas de final e também a liderança do grupo caso consiga a vitória.

O técnico da seleção portuguesa abriu a coletiva de imprensa sobre o jogo, realizada nesta sexta-feira, falando sobre o melhor caminho para a Portugal e se prefere se classificar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Segundo o jornal “Record”, ele comentou: “Acho que, em um torneio como a Copa do Mundo, não existe um caminho ou uma posição única que seja a correta. O que nos importa é atingir nosso melhor nível, e isso só é possível por meio de vitórias. Amanhã teremos que respeitar a seleção da Colômbia, mas queremos dar continuidade ao que fizemos no segundo jogo, continuar aprimorando os aspectos que precisamos desenvolver e aproveitar esses três jogos para começar a nos preparar para a próxima fase da Copa do Mundo”.

Sobre se o próximo confronto contra a Colômbia será uma confirmação do renascimento de Portugal, especialmente com a grande presença de torcedores do adversário prevista em Miami, Martínez esclareceu: “Acho que tivemos tempo suficiente para falar sobre isso, sobre o barulho e as críticas externas. Fiquei muito otimista durante o segundo jogo; desde o momento em que marcamos o primeiro gol, conseguimos impor nosso domínio. O aspecto psicológico na gestão das partidas da Copa do Mundo é extremamente importante, e naquele segundo confronto conseguimos fazer isso muito bem. Esta será a primeira partida que disputaremos fora de casa, especialmente porque há muitos torcedores colombianos aqui em Miami; portanto, a partida de amanhã será um bom teste sob esse ponto de vista”.

Quando questionado se a atual geração é capaz de levar a Portugal, com seu prestígio mundial e um campeonato forte, à final da Copa do Mundo, ele respondeu com realismo: “Primeiro, precisamos entender o que é necessário para chegar à final da Copa do Mundo; o jogador deve estar totalmente comprometido com o grupo, dar tudo de si pela equipe e ter talento para derrotar as melhores seleções, e nossos jogadores estão provando que têm tudo isso. Precisamos avançar passo a passo, e nossa prioridade é fazer uma boa partida amanhã contra uma seleção forte como a Colômbia. Não estamos falando de objetivos ambiciosos, como ganhar a Copa do Mundo, neste momento, mas sim de encarar o torneio uma partida de cada vez.”

Sobre o estado de ânimo da equipe, sabendo que uma vitória garantiria oficialmente a liderança, Martínez elogiou a estrutura de liderança, dizendo: “A equipe possui um excelente equilíbrio emocional e psicológico; pois há um grande senso de responsabilidade e expectativas elevadas, mas também muita confiança e foco em nossos objetivos, e esse equilíbrio emocional é extremamente importante. Ter um capitão com experiência em seis Copas do Mundo nos ajuda muito, mas também contamos com um grupo de liderança de destaque, que inclui dois capitães do Manchester United, dois do Manchester City, o capitão do Porto e o capitão do Al-Hilal; temos um grupo de liderança extremamente influente”.

Quando questionado se há realmente uma vantagem em terminar a fase de grupos na liderança, Martínez surpreendeu os presentes ao negar, dizendo: “Não, não há vantagem alguma. Se esta fosse a nossa primeira Copa do Mundo, eu diria que sim; pois, quando se carece de experiência na Copa do Mundo, a gente quer sentar e planejar tudo o que for possível, cada rodada, todas as possibilidades... Mas depois você percebe que isso não é realmente possível. Na edição de 2018, chegamos à última partida sabendo que o vencedor enfrentaria o Brasil, vencemos a Inglaterra e terminamos o torneio em terceiro lugar. Acredito que o foco deve estar sempre em vencer todas as partidas possíveis e criar o melhor ambiente possível no vestiário; o caminho não importa, nem o fato de termos que viajar por três países nesta longa competição. O que realmente importa é darmos sempre o nosso melhor.”

O técnico Roberto Martínez encerrou a coletiva respondendo a duas perguntas; a primeira sobre se a mudança no desempenho entre a primeira e a segunda rodadas havia colocado a Portugal de volta como um dos principais candidatos ao título, e a segunda sobre sua opinião quanto ao desempenho da Argentina e se o estilo de jogo deles era sólido ou se era ofuscado pelo brilho de Lionel Messi, respondendo de forma categórica: “Para começar, nosso trabalho se caracteriza pela continuidade e pela estabilidade; o barulho externo não nos afeta de forma alguma, nem abala nosso ânimo nem nossa preparação para os jogos; os jogadores estão no auge da concentração e agora estamos ainda mais preparados. Quanto à Argentina, não tive tempo de assistir aos jogos das outras seleções, pois meu foco está exclusivamente em nossos adversários, mas tenho certeza de que a Argentina continuará apresentando uma excelente Copa do Mundo, o que não me surpreenderia nem um pouco.”