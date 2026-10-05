Heimir Hallgrímsson, treinador da seleção da Irlanda, pediu que a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) intervenha para evitar que sua equipe volte a enfrentar a entidade sionista, após uma semana de extrema tensão que teve dois jogos entre as partes pela Liga das Nações da Uefa.

As declarações do treinador vieram depois do empate por 1 a 1 entre Irlanda e a entidade sionista, na partida disputada de portões fechados na cidade sérvia de Bačka Topola, encerrando um período de datas Fifa carregado de polêmica e discussões acaloradas entre as partes.

Hallgrímsson afirmou: "Não desejo a nenhuma seleção nacional o que vivemos nas últimas duas semanas. Toda a nossa instituição foi submetida a uma pressão enorme, e talvez a União das Associações Europeias de Futebol devesse intervir e tomar as medidas necessárias".

O confronto teve um clima tenso, que se estendeu aos vestiários no intervalo, em meio a relatos de que um dos jogadores da entidade sionista cuspiu em Deirdre Doyle, preparador físico da seleção irlandesa.

Hallgrímsson lamentou o resultado da partida, mas, ao mesmo tempo, demonstrou alívio pelo fim dos dois confrontos, dizendo: "Acho que somos melhores do que a entidade sionista, mas não mostramos isso no segundo tempo, talvez por causa do cansaço mental e físico. Esta foi uma concentração extremamente difícil".

E acrescentou: "Estou muito feliz com o fim da partida, e agora podemos nos concentrar no próximo mês. Ainda podemos vencer e liderar o grupo, e eu teria aceitado essa situação até mesmo antes de começarmos".

O treinador da Irlanda criticou a realização do jogo sem público, considerando que a ausência dos torcedores afetou o ritmo da partida, explicando: "Pareceu um amistoso, o ritmo estava lento, e, em condições como essas, os jogadores precisam do máximo de incentivo".

Assim como ocorreu no jogo da semana passada, que terminou com a vitória da Irlanda por 3 a 0, os jogadores da seleção irlandesa se curvaram durante a execução do hino da entidade sionista e usaram braçadeiras pretas em solidariedade às vítimas do conflito em Gaza, enquanto os jogadores da entidade sionista também usaram braçadeiras pretas após obterem a aprovação da Uefa.