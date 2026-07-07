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Siep Engelen

Traduzido por

O técnico da equipe derrotada, Hossam Hassan, faz uma declaração muito ousada após o jogo entre Argentina e Egito: “Independentemente das consequências, eu digo…”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
F. Letexier
H. Hassan

No Egito, é difícil aceitar que a Copa do Mundo tenha chegado ao fim. Após uma virada alucinante, a Argentina se classificou para as quartas de final na noite de terça-feira. Depois que Mostafa Ziko já havia criticado duramente o árbitro François Letexier, o técnico Hossam Hassan também não mediu palavras. 

“Nosso gol não foi validado. Nosso pênalti não foi validado. A FIFA não quer que Messi seja eliminado. Por isso, a Argentina recebeu apoio da arbitragem desde o início da partida”, reclama o técnico derrotado após o jogo. 

“Sobre o que devo falar quando se trata de justiça?”, questiona-se Hassan em voz alta. “No futebol, infelizmente, não se trata apenas de técnica e tática. Algumas coisas são decididas fora de campo.” 

Por fim, ele faz uma declaração bastante ousada. “Vou dizer o que penso, independentemente das consequências. Isso foi claramente manipulado e o mundo inteiro viu isso. E quero dizer mais uma coisa: se eles querem tanto que eles vençam, por que então convocam todo mundo para vir e participar da Copa do Mundo?” 

O único no time egípcio que parece conseguir manter a cabeça fria é Mohamed Salah. O craque absoluto está orgulhoso de sua equipe. “Demos tudo em campo, literalmente tudo. A tática, a garra, os sacrifícios… O Egito fez tudo certo para vencer aquela partida”, afirma ele após o jogo.

Copa do Mundo
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Argentina
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A definir
A definir

Salah aponta um motivo pelo qual a Argentina conseguiu levar a vitória. “A verdade é que a Argentina tinha o Messi, e ele fez toda a diferença. É quase impossível pará-lo.” 

“Você pode defender perfeitamente por 89 minutos, mas ele precisa apenas de um segundo, de um pequeno espaço, para mudar completamente o jogo. Se você tirá-lo da equipe deles, eles perdem, não há dúvida alguma sobre isso. Você pode se preparar para enfrentar uma equipe incrível, mas não pode se preparar para um milagre”, disse Salah.

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