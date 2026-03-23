O técnico da Bósnia acusa o treinador galês do Brøndby: “Ele deixou Tahirovic de fora do time de propósito”

Polêmica no clube de um possível adversário da seleção italiana na final da repescagem para a Copa do Mundo. O técnico do Brøndby, Steve Cooper, foi acusado pelo técnico da Bósnia-Herzegovina de ter deliberadamente tirado de campo um de seus jogadores em vista da repescagem para a Copa do Mundo.



A ACUSAÇÃO - Sergej Barbarez afirmou que o meio-campista bósnio Benjamin Tahirovic, de 23 anos, declarou ter sido excluído do clube dinamarquês por motivos relacionados às “raízes e origens” de Cooper, que é galês. O País de Gales enfrentará a Bósnia em Cardiff na quinta-feira, na semifinal das eliminatórias; a equipe vencedora receberá o vencedor da partida entre Itália e Irlanda do Norte por uma vaga na fase final deste verão.