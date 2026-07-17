O tão comentado Gjivai Zechiël coloca o Feyenoord, que vem apresentando um desempenho mediano, no caminho certo

Na tarde desta sexta-feira, o Feyenoord conquistou uma vitória difícil em um amistoso contra o Sporting Charleroi: 3 a 1. Os reservas Gaoussou Diarra, Mats Deijl e Tijme Wessels marcaram os gols do time de Roterdã. O tão comentado Gjivai Zechiël, que na verdade deseja deixar o De Kuip, virou o jogo na última meia hora.

Giovanni van Bronckhorst escalou Shaqueel van Persie como titular na ponta direita, o que fez com que Calvin Stengs tivesse que se contentar com um lugar no banco. O jogador, que já disputou oito partidas pela seleção, soube no início desta semana que não tem mais futuro no De Kuip.

Além disso, Gio testou o recém-contratado espanhol Mika Mármol como lateral-esquerdo. Nacho Ferri, contratação milionária, atuou na ponta do ataque, assim como na partida contra o Club Brugge (vitória por 3 a 1).

Após um minuto de silêncio em memória do árbitro da KNVB Rob Dieperink, falecido recentemente, a partida teve início. O Feyenoord foi superior desde o início em Varkenoord. Givairo Read, Luciano Valente e Van Persie, em especial, demonstraram sua classe em várias ocasiões.

Aos 34 minutos, Van Persie, que se recuperava de uma lesão no joelho, foi substituído. Sem Steijn entrou em campo em seu lugar. Essa substituição já havia sido planejada com antecedência. Enquanto isso, o Charleroi também havia criado algumas jogadas perigosas.

No segundo tempo, Ferri foi substituído por Casper Tengstedt e Read por Jordan Lotomba. Uma boa cabeçada de Charles Vanhoutte foi defendida pelo goleiro do Charleroi, Martin Delavallée.

Aos 59 minutos, o Feyenoord ficou repentinamente em desvantagem. Um chute de Kevin Van Den Kerkhof mudou de direção e, ao passar pelas costas de Thijs Kraaijeveld, acabou entrando no gol de Liam Bossin: 0 a 1.

A um quarto de hora do fim, o Feyenoord empatou. Após excelente trabalho preparatório de Zechiël, que entrou bem no jogo, Diarra mandou a bola para o fundo da rede: 1 a 1.

Zechiël também foi fundamental para o segundo gol do Feyenoord, ao acelerar o ritmo da jogada. Após um longo ataque, o rebote foi aproveitado por Deijl, que havia subido para o ataque: 2 a 1.

O gol final ficou por conta do jogador formado nas categorias de base, Wessels. Desta vez, foi uma assistência fácil para Zechiël, pois o zagueiro canhoto decidiu chutar após um simples passe cruzado de 25 metros, enganando Delavallée: 3 a 1.

Escalação do Feyenoord no primeiro tempo: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie (34’ Steijn), Ferri, Borges.

Escalação do Feyenoord no segundo tempo: Bossin; Lotomba, St. Juste (62’ Ahmedhodzic), Kraaijeveld (62’ Wessels), Mármol (62’ Deijl); Vanhoutte (62’ Zechiël), Targhalline (62’ Van den Elshout), Steijn; Borges (62’ Diarra), Tengstedt, Valente (62’ Zinhagel).