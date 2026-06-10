"O tão comentado árbitro somali recusado tem ligações com organizações terroristas"

Nos últimos dias, o árbitro somali Omar Artan tem sido muito comentado nas notícias. A ele foi negada a entrada nos Estados Unidos, o que causou grande indignação entre os fãs de futebol em todo o mundo. Um funcionário da Casa Branca já se pronunciou sobre o assunto.

Seria a primeira Copa do Mundo da carreira de Artan, mas esse sonho foi por água abaixo. Ao chegar aos Estados Unidos, o árbitro de 34 anos foi impedido de entrar no país e imediatamente mandado de volta.

Em entrevista ao The New York Times, Artan contou o que aconteceu no aeroporto de Miami, onde chegou no último fim de semana.

“Eles me interrogaram por onze horas sobre meu país, sobre a política local, sobre o motivo da minha visita e sobre a organização terrorista Al-Shabab.”

“Mostrei a eles fotos da minha carreira como árbitro e todos os tipos de documentos oficiais da FIFA, mas mesmo assim decidiram me mandar de volta”, conclui Artan.

Na noite de terça-feira, Andrew Giuliani, presidente da “Força-Tarefa da Casa Branca para a FIFA”, se pronunciou. Ele explicou por que os Estados Unidos decidiram recusar o somali.

“Temos motivos muito bons para não deixá-lo entrar. Há grandes preocupações. Esse homem tem ligações com membros da organização terrorista Al-Shabab.”

A embaixada da Somália nos Estados Unidos está atualmente trabalhando arduamente para resolver a questão para Artan. Portanto, ainda há uma pequena chance de que ele venha a apitar na Copa do Mundo.